Critican permiso con goce de sueldo del ex decano de Fiuna

El Sindicato de Profesores de la Facultad de Ingeniería UNA pidió al decano Rubén López la inmediata derogación de la resolución por la cual se concede permiso por seis meses con goce de sueldo al docente Ing. Pedro Ferreira, presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), ex decano de Fiuna.

Se alega que con esta resolución se le paga a Ferreira servicios que no presta como docente en tres materias y que bien podría dársele un permiso sin goce de sueldo como se aplica a otros docentes de Ingeniería UNA.

El Ing. Roberto Nagy, secretario general del sindicato de profesores, explicó que el permiso con goce sueldo normalmente se aplica para situaciones especiales por seis meses para docentes enfermos o becados y que requieren de ayuda complementaria para cubrir su estudio. Actualmente Ferreira percibiría más de G. 80 millones. “Es legal pero no es justo, habiendo docentes que solicitaron y no se les dio cuando Ferreira era decano. Consideramos que es una gracia que se le da”, señaló.

Por su parte, Ferreira aclaró que cuando solicitó permiso y se le concedió no cobraba ni en la ANDE ni en Itaipú. “En todo agosto y setiembre no cobré sueldo en ninguna institución. Hubo un problema de tiempo. El permiso se me concedió por reglamento antes de que cobre en Itaipú”.