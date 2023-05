Critican inactividad de buses eléctricos

Los concejales colorados se preguntan por qué los buses movidos a electricidad aún no están en las calles de Ciudad del Este. La bancada opositora de la Junta Municipal esteña exige una explicación sobre los motivos por los que los buses eléctricos aún no están circulando en la ciudad. Las unidades, adquiridas por la administración del intendente Miguel Prieto fueron presentadas el pasado 20 de abril en el Club 3 de Febrero.

En ese entonces, en declaraciones a la prensa, adelantó que ya estaría operando en un plazo no mayor de 30 días. Ya pasaron más de 40 días y oficialmente no hay fecha para su funcionamiento. “Qué pasó con los buses eléctricos. Opa campaña política y opa el show. Qué generosa es mi ciudad, es hora de no tolerar políticos corruptos, sin importar el color o movimiento”, cuestionó el concejal Ernesto Guerin.