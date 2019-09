Cristóbal Colón bajó al Decano

Después de igualar sin goles en tiempo reglamentario, el equipo de Jacinto Zorrilla se mostró más efectivo desde los doce pasos, sacando provecho del penal atajado por su arquero Juan Pablo González a Luis de la Cruz.

parejo. El que milita en la Primera B de nuestro fútbol se plantó en el campo de juego e intentó jugar de igual a igual al Franjeado. Lo logró durante la primera parte y por pasajes del segundo tiempo. Solo se vio superado cuando le comenzó a pasar factura el desgaste físico.

Replegados y mostrando mucha seguridad en el fondo, mientras que en ataque brillaron las individualidades para llevar en más de una ocasión peligro y mucho susto sobre la portería de Librado Azcona.

El conjunto de Daniel Garnero, que presentó muchas variantes y hombres que hace rato no venían jugando, no encontró los caminos para hacer daño, no tuvo las ideas colectivas ni individuales para quebrar a un equipo que dejó el alma en busca de esta clasificación.

La figura

Juan Pablo González

El arquero de Cristóbal Colón tuvo una gran actuación en los 90’ y detuvo un penal clave.

“Es un equipo”

“Sabíamos que iba a ser un partido complicado, pero demostramos que este es un equipo de verdad. Hicimos lo que habíamos planeado, lastimosamente se llegó a los penales, pero estuvimos certeros y nos vamos con una clasificación merecida”, indicó Jacinto Zorrilla, entrenador del Cristóbal Colón.