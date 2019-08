Crisis política y económica contribuye al estrés de la población

Enciso, en contacto con Monumental 1080 AM, refirió que, según su percepción, las crisis tanto económica como política generan una sensación de incertidumbre, mayormente, en el área laboral, en el sistema de salud y la seguridad social.

“En todo momento se habla de que con esta crisis política la crisis económica va a empeorar. Entonces, se genera una sensación de angustia, de ansiedad, de desesperación, de qué va pasar en el futuro inmediato del país, en cuanto a trabajo, a disponibilidad de recursos. Es una sensación de angustia más que nada”, comentó.

El especialista mencionó que en los últimos años se presentaron dos tipos de casos más comunes en los pacientes. En primer lugar, “la insatisfacción, que genera mucho trastorno del humor y mucha frustración”, reveló.

Como segundo punto, señaló “una sensación de inseguridad física, como por ejemplo en la calle con los motochorros, y una inseguridad en cuanto al porvenir, inseguridad laboral, inseguridad de tener un problema grave de salud, de quedar en bancarrota, o incluso de la muerte”, detalló.

“También se genera una decisión de no pensar en eso, que tampoco contribuye a la vida ciudadana”, acotó.

Recomendaciones

El médico indicó que ante una situación de ansiedad o preocupaciones constantes, se puede acudir a hablar con otra persona sobre el problema. “A veces uno se encierra en uno mismo, no hablamos con amigos ni con la familia, no discutimos o no hacemos algo para tratar de buscar la solución, lo que no permite el alivio”, refirió.

En caso de persistencia de estos sentimientos de angustia, y a pesar de haber conversado con un familiar o amigo y de tener el apoyo de los más cercanos, aconseja buscar ayuda profesional.

Síntomas del estrés

Según Enciso, algunos indicadores de que una persona pasa de estar con preocupación o angustia a tener estrés son:

- No dormir

- Comer menos o más

- Aumentar el consumo de alcohol para paliar la angustia

- Las personas empiezan a decirte que estás todo el día de mal humor

- Malas reacciones, como gritar por cualquier cosa.

- Irritabilidad.

El siquiatra reconoció que un factor a la hora de tratar el estrés, aparte de que no se tiene una cultura preventiva en materia de salud, es la poca disponibilidad de ayuda mental en el país.

“La recomendación es que el 5% del Presupuesto General de la Nación debe estar destinado a la salud mental y en Paraguay alcanza el 1,5%. Entonces, no hay suficiente recursos para salud mental”, lamentó.

No obstante, citó algunos centros asistenciales a los que se puede acudir en caso de necesidad. El Hospital de Clínicas, el Hospital Psiquiátrico y también la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud.