Crimen organizado paga a fiscales y a legisladores, afirmó Marito

“El crimen organizado paga a políticos, hablo de los de mi clase primero. Paga a parlamentarios, a Fiscalía, al Poder Judicial y a las diferentes autoridades. Hay paz y silencio cómplices cuando no hay decisión real de combatir al crimen organizado”, sentenció el presidente.

Remarcó que el crimen permeó varias instituciones. “¿Por qué antes nadie caía? 91 expulsados del PCC en nuestro gobierno. ¿Anteriormente saben cuánto? Cero”, dijo en alusión al gobierno de Horacio Cartes.

Abdo señaló que habrá víctimas y días de luto en el combate contra del crimen organizado. Agregó que así como el “asesinato cobarde” del intendente de Pedro Juan Caballero, “la lucha contra el crimen organizado debe ser un compromiso de todos”, dijo.

“Quiero hablar en general. Hay políticos que respaldan el crimen organizado, que tienen compromiso con ellos. Hay fiscales que cobran para no llevar adelante un procedimiento. Entonces, cuando se lleva un procedimiento y un fiscal cobró para impedir que se lleve ese procedimiento adelante, entonces, son cosas que ocurren diariamente”, afirmó.

Remarcó que hay gente de la Justicia que cobra por no extraditar a delincuentes. “Cuando se extradita empieza un proceso de cobro de factura”, dijo agregando que también hay policías y militares que operan en ese sentido.

Agregó que la lucha será dura, va a tardar y exige decisión. “Al que sí o sí se le cobra es al que recibió algo y no cumplió. También hay víctimas inocentes”, refirió.

“Tan permeado está el crimen organizado en la sociedad que seguramente no podemos garantizar que no haya violencia en el proceso de lucha”, indicó.

HOMENAJE A PECCI. Marito también grabó un video y dijo que el mejor homenaje que se puede brindar al fiscal asesinado Marcelo Pecci y a otros jueces es no negociar con el crimen organizado.

“Homenaje a los valientes fiscales como Pecci, a los jueces, policías, militares que diariamente luchan contra el crimen organizado. El mejor homenaje que podemos hacer es no negociar con el crimen organizado y seguir trabajando duramente para que todo el sacrificio valga la pena”, expresó.

CONTRA CARTES. Marito no desaprovechó la ocasión para lanzarse contra su enemigo político en las internas coloradas, el ex presidente Horacio Cartes, al señalar que “ la INC representa un bien estratégico que no pueden estar en manos privadas que buscan el lucro”. Aludió de esa forma a la empresa Cementos Concepción (Cecom), propiedad del líder de Honor Colorado, que está siendo montado en la ciudad de Vallemí.

DEFENSA A BRUNETTI. El acto oficial del Gobierno contó con la presencia del candidato a vicepresidente del oficialismo, Juan Manuel Brunetti, hecho que fue cuestionado.

Sin embargo, Marito intentó darle un cariz oficial diciendo que Brunetti estaba en el acto porque “tiene una historia afectiva y sentimental con la INC”, ya que su abuelo dirigió la fábrica en 1960.



Tan permeado está el crimen organizado que seguramente no podemos garantizar que no haya violencia.

Mario Abdo Benítez,

presidente de la República.