El ministro del Interior no reveló detalles sobre la reunión, pero aseguró que se busca fortalecer la confianza entre los investigadores de Paraguay y del Brasil.

“Hoy el dilema es que ya no hay una cabeza visible del crimen organizado y eso dificulta la administración de los objetivos. Los líderes quieren imponerse con violencia y ya no hay códigos. Antes se decía que mientras no nos involucremos con ellos no pasaba nada, pero ahora ya no es así”, dijo Giuzzio.

Por otro lado, Arnaldo Giuzzio cuestionó el desempeño del Ministerio Publico y recordó que él había expuesto públicamente los vínculos que relacionaban al crimen organizado con la policía, sin que hasta ahora haya resultados al respecto.

El titular de la cartera de seguridad reveló, además, que el comandante de la Policía Nacional, Gilberto Fleitas se puso como objetivo averiguar el motivo por el cual existe una demora en el otorgamiento de órdenes de allanamiento para operativos policiales vinculados al crimen organizado.

“Días pasados se hizo una reunión en la Comandancia con los fiscales, justamente para entender por qué había ciertas demoras en el otorgamiento de allanamientos, no sé si de tabacaleras, pero del crimen organizado en general”, expuso.

Arnaldo Giuzzio explicó que para la operatividad de la Policía Nacional “es muy importante la celeridad de las órdenes de allanamiento”. “Queríamos saber con el comandante si es que dónde estaba el problema. Queríamos saber si el problema estaba en la Fiscalía, en la Policía Nacional, o el Poder Judicial”, expresó.

Giuzzio aseguró que esta demora en el proceder de la Justicia se acrecentó “durante los últimos tiempos”. “Justamente la reunión era pasa saber si el problema somos nosotros, la Fiscalía o el Poder Judicial. Seguramente que la próxima reunión será con los jueces”, expresó.

La semana pasada se originó una gran polémica tras la entrega de un obsequio a la fiscal general del Estado, por parte del comandante, en medio del impulso de un juicio político tras graves denuncias de Giuzzio.

Gilberto Fleitas explicó que el gesto fue por cortesía y comentó sobre un almuerzo de camaradería en el que fueron invitados algunos fiscales.