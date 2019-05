Crimen en Itauguá: Joven estudiante murió asfixiada, confirma forense

El médico forense del Ministerio Público, Pablo Lemir, confirmó que la causa de muerte fue asfixia y que su fallecimiento se produjo entre la noche del 1 y la madrugada del 2 de mayo.

“Estamos analizando qué variable de asfixia es, si por sofocación o por estrangulación, que son las dos posibilidades que más fuertemente tenemos por características del cuerpo”, sostuvo el médico.

Descartó también que la mujer haya sido enterrada viva, porque no había rastros de tierra dentro del árbol traqueo-bronquial.

“Podemos confirmar que no hay fracturas en el cuerpo, no se visualizan golpes, no hay proyectiles de arma de fuego, no existen lesiones por arma blanca”, indicó.

Los restos fueron enterrados y días después descubiertos por vecinos de la zona. Los investigadores dijeron que se colocaron cal y piedras sobre el cuerpo para acelerar la descomposición y dificultar su hallazgo. Por último, se cubrió la fosa con un cúmulo de tierra.

El principal sospechoso del asesinato de Gloria Gamarra es Jorge Brizueña Leiva, sobre quien pesa orden de captura internacional.