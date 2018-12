Crimen de concejal fue por aprobar pedido de intervención de Comuna

Un concejal del distrito de Coronel Maciel, Departamento de Caazapá, aseguró que el trasfondo del crimen de su par Rolando Osmar Cardozo, presidente de la Junta Municipal, cometido presuntamente por el ex intendente Amadeo Alberto Ledesma, es la aprobación de un pedido de intervención de la Municipalidad, que es administrada actualmente por el hijo de este, Luis Ledesma.

El concejal –que requirió el anonimato por temor a represalias– relató a Última Hora que la aprobación del pedido de intervención de la Municipalidad de Coronel Maciel, el sábado pasado, es una de las causas del ataque al titular de la Junta Municipal por parte del ex jefe comunal. Dijo que la mayoría de los ediles están en una situación complicada por amenazas que recibieron del ex intendente.

Según dijo, el pedido fue aprobado por 5 votos a favor, 3 en contra y 1 ausente, contra el ejercicio fiscal 2016, 2017 y 2018, e iba a ser presentado formalmente ante los organismos competentes después del receso parlamentario. Por el momento, se encuentran preparando los alegatos y por eso prefieren no dar todavía muchos detalles. No obstante, indicó que uno de los puntos del pedido de intervención es la supuesta sobrefacturación de obras en la ciudad.

Seguidamente recordó que el ex jefe comunal, cuando se enteró de que se iba a tratar en una sesión ordinaria el pedido de intervención de la Municipalidad –bajo la administración de su hijo–, llegó de manera prepotente a la sala de sesiones, sobrepasando a los policías. “Solicitamos que se levante la sesión en ese momento, porque no había seguridad jurídica”, indicó.

TESTIGO CLAVE. La tía de la víctima que presenció el crimen relató entre lágrimas que vio absolutamente todo, y que quedaron completamente desamparados con el asesinato del edil, que era el sostén de su familia.

Mencionó que el miércoles a la tarde su sobrino iba a llevarla hasta Caazapá a buscar medicamentos para su padre de 92 años. Estaba esperando a su sobrino cuando lo vio encostarse en la banquina, para dar paso a una camioneta oscura que venía a toda velocidad. Comentó que conocía el vehículo del ex intendente y que le sorprendió que se haya quedado de una manera tan brusca al lado del concejal. “Se detuvo la camioneta y bajó el señor Amadeo, se dio la vuelta y fue junto a mi sobrino para darle un golpe, que creo que lo hizo con su pistola. Salí corriendo hacia la ruta y ahí veo que le da otro golpe y cae su hijo de 3 años, que también estaba en la motocicleta”, señaló la mujer.

Siguió diciendo que al instante ya escuchó los disparos. “Yo le vi perfectamente; cuando disparó todo, subió a su camioneta, se dio la vuelta y fue hacia Maciel”, indicó.

La víctima, maestro del 5° grado, deja una viuda, Blanca Guerrero, y dos hijos, de 3 años y 4 meses de edad.

Se estaba preparando para festejar ayer su cumple

“La ciudadanía se tiene que manifestar, no puede ser que en pleno siglo XXI la gente se esté matando por pensar diferente. La vida de un vecino vale mucho más que cualquier diferencia. No esperé que esto ocurriera. Hoy (ayer) íbamos a festejar su cumpleaños y se estaba preparando con todo”, se lamentó en otro momento el concejal que accedió a hablar en anonimato.Por otra parte, confirmó que el ex intendente y supuesto autor de la muerte del concejal es hermano de Jorge Prisco Ledesma, el taxista que había realizado disparos al aire con un revólver calibre 28 durante la Nochebuena de 2012, acabando una de las balas con la vida de la niña Paz Valentina, en el barrio Santa María, de Asunción, por el cual fue condenado a 5 años de cárcel.