Crimen, alma y cultura

No faltaron los negociantes de baratijas ideológicas que trataron de unir con chicle el crimen con prejuicios y etiquetas progres que tratan de instalar en nuestra sociedad, desmeritando la institución familiar, metiendo sentimiento de culpa en los padres que, como todos y más que todos, están destrozados. Qué vergüenza dan también los burócratas con sus grandilocuencias de libretillo desechable que a todo le tienen que dar una respuesta política. No faltaron los estatistas que todo lo remiten a “más presencia del Estado”, pero esa “presencia” que algunos quieren que sea totalitaria y controladora, es a veces tan inquietante como la libertad que se nos escurre entre las manos cuando se malutiliza... Y debo aclarar aquí que escuchando a cada uno de los señores de los espacios comunicativos del sistema, hay un poco de razón en todos, pero, a la vez, una superficialidad en los análisis que no tienen en cuenta la totalidad de los factores personales en juego en una conducta, porque estos señores están decididos a censurar la dimensión espiritual de la persona y eso les reduce mucho el panorama. Abruman su insolvencia antropológica, su inconsistencia racional, su hueca ética sin moral.