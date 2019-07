Creen que Quintana rechazará a Añetete

Sin embargo, el ex diputado y actual concejal de Coronel Oviedo, Daniel Fleitas, líder del movimiento Dignidad y Firmeza, quien impulsó la postulación de Quintana cuando estaba recluido en la cárcel de Viñas Cué, dijo que no cree que el legislador acepte una oferta de Colorado Añetete para ser candidato a intendente, debido a la derrota del oficialismo en la capital del Alto Paraná.

“Conversamos sobre la candidatura de Ulises Quintana, pero nada concreto, nada serio, porque la prioridad es consolidar su libertad, ya que se dio a través de una primera instancia recién. Primero el tema jurídico y luego temas electorales. Después de la paliza que recibió el oficialismo, con toda la estructura y acompañamiento al candidato (Wilberto Cabañas), no creo que Quintana acepte, porque nadie come vidrio en política y los resultados son recientes, un desastre. La chapa que pierde en un distrito ya no se quiere”, sentenció Fleitas.

Ulises Quintana fue el candidato mejor posicionado en las elecciones de Ciudad del Este, pero por su condición de preso, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, decidió elegir a Cabañas. Luego Quintana se postuló por otro movimiento y más, adelante, renunció. Finalmente el independiente Miguel Prieto fue electo intendente.