Creen que la Expo debería subsidiar sideral alquiler de stand al Conacyt

El consorcio formado por Expo de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Unión Industrial del Paraguay (UIP) cobró G. 207.900.000 en concepto de arrendamiento al Conacyt por ocupar un espacio en la muestra ferial.

Desde el ámbito de la investigación científica, opinan que dicho monto de dinero podría subsidiarse al órgano rector del sector, en virtud de que los representantes de ambos gremios de la producción forman parte –en calidad de miembros titulares– del Consejo del Conacyt.

expo.jpg

“Es una suma exorbitante, me parece a mí, en relación con la disponibilidad financiera del Conacyt”, indicó el Dr. Ramón Fogel, investigador del Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios (CERI).

“Ellos muestran mucho celo, supuestamente, en la administración de esos recursos, pero si se trata de orientar a esos gremios –aunque no tienen el estatus de centro de investigación– sumas grandes no les afectan, no les preocupan”, opuso el sociólogo.

A su criterio, esto pasa porque el Conacyt está cooptado por intereses corporativos.

“Este es el sesgo más grande: Pretender que el Conacyt sea básicamente para atender los intereses de estos gremios empresariales, en realidad, estos gremios deberían de contribuir con la investigación científica y no monopolizar la canalización de esos recursos. Ese es uno de los problemas de fondo”, disparó.

El Dr. Antonio Cubilla, del Instituto de Patología e Investigación (IPI), se muestra más cauteloso ante la idea de subsidiar la presencia del Conacyt en la Expo. Esto, en virtud a la falta –dice– de una cultura científica en Paraguay.

“En un país mediocre como el nuestro, las empresas aún no son filantrópicas y no comprenden el valor de la cultura científica y su inversión no será en las ciencias básicas”, lanzó.

POR IGUAL. Conforme puede observarse en la planilla de inversión que el Conacyt publicó en su página web, la electricidad, el agua ni el servicio de recolección de basura le perdonó el consorcio Expo ARP-UIP; muy a pesar de que sus titulares –como se mencionó– integran el Consejo del ente. “Todo tiene sus tarifas y sus costos, y corresponde lo que corresponde; no se le cobró más ni menos que a otros. Ellos gastaron mucho no solo en el alquiler, sino en la preparación del stand. Pero es normal”, argumentó Eduardo Felippo, de la UIP.

Al ser consultado sobre la posibilidad de subsidiar el alquiler, como compensación a que también forman parte del Conacyt, devolvió: “Está bien –dijo–, pero lo que se cobra por alquiler es parte de los costos para organizar la feria”.