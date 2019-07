Crece interés por estudiar guaraní y sugieren mayor inversión estatal

“Koa ñane ñe’ê tee ha ndaikatúi jaheja ogue” (“Esta es nuestra lengua y no podemos dejar que muera”).

Cada vez son más los jóvenes y adultos que expresan de esta manera uno de los principales motivos que los empuja cada sábado a acudir a clases de guaraní que se imparten en los institutos superiores o academias. Mientras esta actitud en la población de jóvenes y adultos crece, la necesidad de que el Estado invierta más y desarrolle una planificación lingüística con miras a la modernización de la lengua, es imperiosa, observan estudiantes sondeados por ÚH.

Refieren que este fenómeno se da actualmente porque la mayoría de estos jóvenes y adultos, que aprovechan el tiempo libre que tienen para adentrarse a conocer la lengua que hablaron sus padres y abuelos, son conscientes de que el guaraní es “la quintaesencia del paraguayo”.

“La base de la identidad paraguaya está en nuestra lengua”, así lo explica el director del Instituto Técnico Superior de Estudios Culturales y Lingüísticos Yvy Marae’y, Miguel Ángel Verón, miembro de la Academia de Lengua Guaraní, quien destaca que en los últimos años, el “orgullo” por el guaraní hizo que más personas se interesasen en estudiarlo.

Los jóvenes, profesionales en distintas áreas buscan aprender a hacer traducción e interpretación del castellano-guaraní, guaraní-castellano o solo aprender a comunicarse en esta lengua de una manera fácil, rápida y amena.

“Al estudiante le interesa escuchar, entender lo que se escucha, hablar, leer y escribir normalmente en guaraní. Todas las habilidades lingüísticas”, asevera Verón.

Recalca que este fervor por el guaraní está posicionando a la lengua, pese a que no existe el apoyo necesario por parte del Estado en cuanto a presupuesto para la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL) y para la Academia de Lengua Guaraní. Si bien hay avances, aún queda mucho por hacer, dice Verón.

“Si se cumple lo que establece la Ley de Lenguas, de aquí a poco, a 10 años, tenemos que estar enseñando Química en guaraní. El guaraní no tiene que ser solo una materia en la carrera, la educación debe ser bilingüe”.

El experto destaca que una lengua que no entra en las universidades, que no accede a las nuevas herramientas terminológicas, que no se utilice entre los niños y jóvenes, es una lengua que inexorablemente se debilita.

Los lingüistas de Europa y de Estados Unidos señalan que el guaraní es la lengua indígena más viable de América. Es la única lengua indígena que llegó a ser oficial, es la única lengua indígena hablada por población no indígena.

En este sentido, explica Verón, si el guaraní se normaliza en las universidades, en las administraciones, entonces otras lenguas también van a tomar ese delantero. Si el guaraní se debilita, si no se cumple lo que dice la Ley de Lenguas, también el futuro de las lenguas americanas está en peligro.