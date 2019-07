Crearían subcomisarías en Asunción

El concejal informó que en una reunión reciente de sus pares de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Junta Municipal con el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, este dijo ser partidario de instalar estas subunidades de la Policía para combatir la creciente ola de delincuencia.

“Las subcomisarías pueden quedar a cargo de un oficial inspector y no de un comisario necesariamente. Los agentes se pueden movilizar en motos y no en patrulleras, que son más costosas. No precisan de celdas o calabozos. Y solo en casos graves pueden recibir el apoyo de las comisarías”, explicó.