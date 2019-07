Creación de carrera del servicio civil ya no puede demorar más

El tema de los recursos humanos no es menor, teniendo en cuenta su peso en el Presupuesto. No obstante, este no es el peor de los problemas, ya que si el plantel de funcionarios públicos fuese efectivo en su accionar y comprometido con resultados que beneficien a la ciudadanía, los costos que suponen estarían debidamente fundamentados.

Sin embargo, esto no es así. La ausencia de una carrera del servicio civil que incluya mecanismos para la selección y promoción de los recursos hizo que una parte de los funcionarios públicos no cuenten con el perfil profesional necesario.

A principios de este año, un informe del Banco Mundial señaló que a pesar de que el tamaño del sector público paraguayo es relativamente pequeño en comparación con los de la OCDE y los de la región, presenta problemas estructurales. El documento menciona las prácticas de reclutamiento de la administración pública con un alto grado de arbitrariedad, entre otros. Estudios anteriores mostraban que la promoción y la remuneración no están alineadas a resultados.

En definitiva, el sector público paraguayo está contratando a personas cuyas capacidades no son las requeridas para la función que ocupan. Y lo que es peor, tampoco tienen el incentivo de aprender ya que su contratación está vinculada a prácticas clientelistas. Esta situación se traduce en un escaso apego a la ley y a los objetivos institucionales, ya que responden al operador político que gestionó su entrada.

A esto se agregan los escándalos derivados de los privilegios con que cuenta un sector minoritario de funcionarios públicos en términos de remuneraciones y beneficios adicionales.

Nada de esto ayuda a legitimar el rol del Estado, siendo esta institución fundamental para el desarrollo. La ciudadanía que paga sus impuestos debe ver los resultados de su esfuerzo; sin embargo, recibe servicios de baja calidad y, en muchos casos, hasta maltrato de funcionarios. La indisposición ciudadana no es buena. No ayuda a la construcción de un país desarrollado, con cohesión social, ni mucho menos a la gobernabilidad. Al contrario, repercute negativamente en las recaudaciones tributarias y en la conflictividad social y política.

Así, entramos en una trampa difícil de salir. Hay resistencia al pago de impuestos y caen las recaudaciones. Los escasos recursos tributarios son determinantes en la calidad de los servicios. No se puede esperar que con poco dinero se logren resultados óptimos en las políticas públicas.

Las autoridades fiscales deben mostrar que tienen capacidad de negociación con el resto de poderes y garantizar un pacto por la racionalización de los gastos dirigidos a financiar los recursos humanos y por la implementación de la carrera del servicio civil. Solo de esta manera mejorarán los servicios y las personas sentirán que el pago de sus impuestos se convierte en servicios públicos de calidad.