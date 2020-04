Cramer: Con la flexibilización, personas tendrán que actuar como si tuvieran Covid-19 asintomático

Lea más: Casos de coronavirus ascienden a 213 y hay un nuevo fallecido

Señaló que pese a que en ningún momento cerraron los supermercados y farmacias, no existió una propagación importante debido a que se respetaron las medidas sanitarias. Sobre el punto, dijo que el tránsito en sí no es un problema, sino no respetar el distanciamiento y las medidas sanitarias, según los expertos.

En ese sentido, aclaró que se está trabajando en una regla general para aplicar en las casas y en los trabajos, que incluirá el lavado de manos constante, desinfectar las áreas y el distanciamiento físico y el uso de tapabocas, pero que también se tendrán protocolos especiales para ciertas áreas.

”Vamos a empezar a actuar como si todos fuésemos Covid-19 positivo asintomático”, remarcó la ministra.

Así también, dijo que ya no habrá salas de espera y que todo se hará por agendamiento, con el uso de mascarillas.

De la misma manera, adelantó que las empresas tendrán que adecuar sus sistemas de trabajo y establecer dos grupos de trabajo, que no tendrán contacto entre sí.

Entre otras cosas, mencionó que reciben información sobre protocolos aplicados por otros países, pero que todos están a prueba y que se deben de igual manera adaptar a la situación local.

La ministra no quiso adelantar qué sectores serán liberados para poder trabajar y dijo que esa información corresponde a las autoridades sanitarias.

La cuarentena establecida por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus se extiende hasta el 26 de este mes.