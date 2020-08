Covid sacó de combate a 1.000 trabajadores de salud

De las 7.000 notificaciones que ellos tienen de funcionarios de salud, sean sintomáticos o porque tuvieron alta exposición de contagio, “hay 1.000 personales de blanco en aislamiento, actualmente”, comentó a Radio Monumental 1080 AM.

De todos los casos confirmados a nivel país -dijo- un 5% representa al personal de salud. Esto incluye un fallecido. “En lo que va de la pandemia hemos registrado 24 ingresos hospitalarios por causa del Covid. Es número bajo si comparamos con el resto de la población, pero lo llamativo es que se duplicó la cantidad de hospitalización de personal de blanco en la última semana”, resaltó De Egea.

Actualmente, hay 10 funcionarios de blanco internados, de los cuales 6 están en terapia intensiva y 2 están en asistencia respiratoria mecánica.

La mayoría se concentra en Alto Paraná. En efecto, de los 33 casos confirmados el pasado martes, 14 se dieron en el décimo departamento. “Esto quiere decir que hay 14 personas menos en los servicios para atender a los pacientes”, recalcó.

En total, hasta el 18 de agosto, sumaron 503 casos confirmados de Covid en el personal de salud, tanto administrativo como médico. Hasta el lunes 17 había 470 casos confirmados y anteayer se confirmaron 33 casos más.

“Estamos ante un aumento significativo de las confirmaciones diarias. Hace cuatro semanas la confirmación diaria era uno, dos, tres o cuatro días. Ahora, fue aumentando de manera paulatina y sostenida. La semana pasada se tenían 20 casos al día”, sopesó la especialista el preocupante ritmo de contagio en la primera línea de batalla.

La mitad de ellos -dijo- se contagiaron en el entorno asistencial. “El resto no pudimos encontrar nexo, eso quiere decir que no atendió casos positivos ni tuvo contacto con un caso positivo en la comunidad”, indicó al referir que también hallaron gente que está trabajando en el hospital, pero que no tiene atención directa a pacientes.

De Egea aclaró que el 18% de los infectados “tuvo una exposición alta al momento de contagiarse”, pero no por no contar con equipos sino por descuido.

“No hemos tenido casos que nos hayan dicho que no tenían equipos de protección porque no había. Lo que encontramos es que atendieron a pacientes con baja sospecha, por lo tanto tenían solamente mascarilla y no el protector facial”, señaló.

En la misma tónica de los médicos, el sector de enfermería exigió garantizar la provisión de insumos de protección. “Se dan casos en los que la cantidad da para un día o dos días. No podemos, en este momento, arriesgar a quedarnos un mediodía sin equipos de protección o con baja provisión”, afirmó la Lic. Mirna Gallardo, presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE).