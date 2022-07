Covid: Muerte de no vacunados es cuatro veces más que de vacunados

Si bien las muertes por este mal se siguen registrando, incluso entre vacunados, especialmente en la población vulnerable, los datos epidemiológicos revelan la asimetría en los números de decesos frente a los no vacunados. “El riesgo es menor en la franja de vacunados. Por ejemplo, entre los mayores de 80 años vemos claramente que los no vacunados mueren cuatro veces más que los vacunados”, afirmó el Dr. Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, ayer durante la habitual rueda de prensa de actualización epidemiológica.

En el grupo de 60 a 64 años, “la cantidad de veces en que se tienen fallecidos entre vacunados y no vacunados es altísima, más de tres, cinco, diez, 60 veces en algunos casos”.

En las últimas ocho semanas –indicó– el 82% del total de fallecidos por Covid corresponden a la franja de adultos mayores de 60 años y más. En el segmento de 80 años para arriba con vacunación completa (con 2ª y 3ª dosis), la cifra de decesos aumenta.

“Sabemos que en los mayores de 80 años todas las vacunas –no solo la anti-Covid– les cuesta prender, les cuesta generar inmunidad y, de hecho, a esa edad la inmunidad está muy decaída y las dosis no son suficientes como para elevar esa inmunidad. Por eso los refuerzos están indicados en ese grupo de edad”, remarcó.

Explicó que el impacto de las vacunas en la reducción de las muertes se mide comparando las tasas de mortalidad para evitar sesgos de tasa de base que conducen a “interpretaciones engañosas”.

Por lo que propuso un ejercicio para entender mejor esta dinámica: Entre los mayores de 80 años, la cobertura de vacunación es de 82% con una dosis y 75% con dos y 41% con tres vacunas. Por lo que en ese grupo, casi 20% no tienen vacunas y más de 80% cuentan con al menos la primera.

“Vamos a exponer un reporte diario de que ayer fallecieron 10 personas mayores de 80 años, cinco son no vacunados y cinco son vacunados. A simple interpretación muchos van a decir que la vacuna no funciona, 50% es como tirar la moneda. Pero esta es una manera simple e incorrecta de ver. Esto hay que ver como que cinco murieron de 20% que no estaban vacunados y otros cinco murieron de 80% que estaban vacunados”, ensayó.

Por lo que “el riesgo de los vacunados de morir, porque los vacunados también mueren –aunque mucho menos–, es de 1,06” frente a los no vacunados, que “se mueren cuatro veces más que los vacunados”, insistió al señalar que si esta proporción se traduce en porcentaje, se dispara a 300%, incluso a 400% más.

3.969.185 personas recibieron al menos una dosis anti-Covid a nivel país, lo que supone 59% de la población meta total.

447.124 personas que iniciaron el esquema con la primera dosis no acudieron aún para recibir el segundo pinchazo.

1.669.458 personas todavía no han recibido la primera vacuna de refuerzo (3ª dosis), tras completar la pauta inicial.