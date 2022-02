Covid deja 59 fallecidos más

En Asunción y Central, zona con mayor cantidad de casos, hay un decrecimiento del 20% y 22% respectivamente. La cifra total de casos desde marzo del 2020 totaliza 626.355.

Entre los fallecidos del grupo etario de 20 a 39 años se registraron cuatro, las cuatro personas no estaban vacunadas; de 40 a 59 años, 10 decesos (4 dosis completa, 1 con dosis incompleta, 5 no vacunados) y 60 años y más: 45 (11 dosis completa, 10 dosis incompleta, 24 no vacunados).

Hay 969 personas hospitalizadas, 191 se encuentran recibiendo atención en alguna Unidad de Terapia Intensiva. De estos pacientes en UTI, 86 no están vacunados, 64 tienen dosis completa y 41 cuentan con dosis incompleta.