Covid-19: Suman 228 afectados y 85 personas logran recuperarse

Subiendo. Con la confirmación de nuevos casos, continúa el paulatino ascenso de casos de coronavirus en el país.

Informe #Covid-19: hoy procesamos 308 muestras, 5 dieron positivo: 2 del exterior, 1 relacionado a caso confirmado y 2 sin nexo. 4 internados, el resto en aislamiento domiciliario. 7 nuevos recuperados, sumando así 85. Total de confirmados: 228. #QuedateEnCasa”, informó en su tuit de cada día el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni. De esta manera, la cantidad de nuevos afectados en el país aumenta de manera paulatina. En la semana que acaba de pasar hubo un mayor predominio de confirmación de pacientes que pudieron recuperarse totalmente, luego de dos test finales. Orígenes La gran mayoría de los casos de confirmados de coronavirus se produjeron por contactos de personas que tenían el virus. Muchos de ellos trasladaron al Covid-19 luego de participar de una reunión social. “Hay situaciones y reuniones de grupos que se han identificado como el momento en que la gente se ha contagiado. En ese caso estamos hablando de este tipo de ambientes. Pero también hay situaciones en donde el contagio se generó en áreas hospitalarias”, reveló el doctor Hernán Rodríguez, responsable de la Dirección de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud Pública (MSP). En el caso del contagio, el infectólogo pudo precisar que alrededor del 20% del personal de salud se contagió. “Desde la Dirección de Enfermedades Transmisibles le estamos haciendo el seguimiento”. Las reuniones sociales son unos de los lugares donde más contagios se produjeron. Sin embargo, no pudo precisar el porcentaje. “Eso pasó sobre todo al inicio del conocimiento de los casos. A esta altura ya con las restricciones de aglomeración esas situaciones ya fueron disminuyendo”, señaló. Dichos encuentros se dieron principalmente dentro del país, precisó Rodríguez. Indagando un poco con los afectados, pudieron tener conocimiento de que algunos contagios se dieron por compartir objetos. Comentó además que los encuentros no fueron numerosos, hablándose de reuniones entre siete o diez personas. “Al ser contagiados por utilizar los mismos objetos, pudimos constatar que el virus permanece en objetos inanimados. Todos estos datos son caracterizaciones de casos que nos dan información y nos permiten prevenir situaciones futuras”. Estos encuentros se dieron principalmente dentro del país, especificó. Como dato ejemplificador, comentó que tuvieron conocimiento del contagio que se produjo en un cumpleaños. En la celebración todos los presentes compartieron un solo vaso. “Esas son situaciones bien identificadas. Pero hay otras en las cuales es muy difícil saber cómo se ha generado la transmisión del virus”, aclaró. Pesquisa En algunos países lograron identificar exactamente dónde la persona contrajo el virus. Así supieron que el contagio se produjo, por ejemplo, en un supermercado. En Paraguay aún no es posible realizar semejante discriminación. Por ahora se definen por ciudades y departamentos. Con quienes llegaron del exterior se hace más difícil aún identificar el lugar exacto donde se realizó la transmisión, contó Rodríguez. “Es imposible saber dónde adquirieron la infección. Salvo que sean contactos de casos confirmados. La precisión que tenemos es para conocer sobre las personas que han contraído el virus y no por haber estado en un lugar específico”, explicó el referente de enfermedades transmisibles de salud pública.



Nueva amenaza a la salud



Aumento. Cinco nuevos casos se confirmaron ayer, de los cuales dos son de transmisión comunitaria.



Contagios. En hospitales y encuentros sociales pequeños se dieron la transmisión del nuevo virus.