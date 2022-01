Covid-19: Salud reporta 3.082 nuevos casos y 15 fallecidos

Asimismo, la cartera sanitaria reportó 15 muertes. Fueron cinco mujeres y 10 varones. Uno estaba entre los 0 y 19 años (dosis completa), tres entre 20 a 39 años (no vacunados), uno de 40 a 59 (no vacundao, minetras que 10 tenían 60 años y más (cuatro tenían dosis completa, uno dosis incompleta y cinco no estaban inmunizados. Eran procedentes de Caaguazú, Caazapá, Asunción, Alto Paraná y Central.

Entretanto, hay 373 internados por Covid-19, de los cuales 81 están en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). De los pacientes graves, 46 no están vacunados, 29 tienen dos dosis y seis tienen una sola.

Por otro lado, hubo 309 nuevos recuperados, con lo que el número de personas que superaron el coronavirus trepó a 450.500.

Cada vez se acercan más las clases y el Ministerio de Salud aún no define la fecha para la vacunación de los niños. La inscripción de los niños está disponible en vacunate.gov.py.

La población objetivo es de 900.000 y desde la cartera sanitaria informaron que esta semana apenas superaron las 140.000 inscripciones. En la población infantil se registraron hasta el viernes 40.363 casos confirmados de Covid-19.

Mientras que 48 niños fallecieron en la pandemia.

Con respecto a la vacunación, Salud manifestó su preocupación debido a que en los departamentos de Alto Paraná, Caaguazú, Canindeyú, San Pedro y Boquerón no llegan al 50% de vacunación de la población total con al menos una dosis.