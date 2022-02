Covid-19: Salud reporta 1.890 nuevos casos y 23 muertes

Asimismo, la cartera sanitaria reportó 23 muertes por Covid-19, de los que siete eran mujeres y 16 eran varones. Uno, no vacunado, estaba entre los 20 y 39 años, dos no vacunados entre los 40 y 59, mientras que 20 (ocho con dosis completa, cinco con dosis incompleta y siete no vacunados) tenían 60 años o más.

El total de fallecidos por coronavirus en el país llegó a 17.905.

Además, hay 1.010 internados por coronavirus, de los cuales 194 están en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Según el reporte oficial, de los pacientes graves, 83 no están vacunados, 68 completaron el esquema y 43 tienen una sola dosis.

Por otro lado, se registraron 5.056 nuevos recuperados, con lo que el total de personas que superaron el Covid-19 trepó a 572.746.

Distintos hospitales del sistema de Salud Pública registraron un descenso de consultas. Si bien las cifras siguen siendo importantes en cuanto a nuevos casos de Covid-19, fueron menores en comparación a lo que se venía registrando.

La doctora Sandra Irala, de Vigilancia de la Salud, indicó que el índice de transmisibilidad del virus descendió.