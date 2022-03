Covid-19: Salud Pública registra 171 nuevos contagios y 10 muertes

Con respecto a las 10 muertes incluidas en el informe de este lunes, la cartera sanitaria precisó que se trata de 5 mujeres y 5 hombres, provenientes de Alto Paraná, Central, Concepción, Guairá, Itapúa, Presidente Hayes y San Pedro.

Además, precisó la franja etaria de estas personas fallecidas, donde una es menor a 19 años (no vacunada); 2 son de entre 40 a 59 años (una con dosis completa y otra no vacunada); y 7 son de 60 a más años (2 con dosis completa, 2 con dosis incompleta y 3 no vacunadas).

De esta manera, la cifra total de muertes por coronavirus en Paraguay llega a 18.548.

Actualmente hay 267 personas internadas con cuadros de la enfermedad en el país, de las cuales 80 están en una Unidad de Terapia Intensiva. De este último grupo, 37 pacientes no se encuentran vacunados, 21 tienen una dosis incompleta de la vacuna y 22 tienen el esquema completo de vacunación.

En contrapartida, Salud reportó 502 nuevas recuperaciones, con las cuales ya son 620.832 las personas que superaron el virus en el país.

Los casos de Covid-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) superaron el viernes pasado la barrera de los 450 millones, en el día en el que se cumplió el segundo aniversario de que la enfermedad fue declarada una pandemia por la organización.