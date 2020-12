Covid-19: Salud Pública informa sobre 18 muertes y 819 nuevos contagios

Por otro lado, la cartera sanitaria señaló que de las 18 muertes incluidas en el reporte de este jueves, 11 eran hombres y 7 mujeres. Estas personas eran oriundas de Asunción, Central, Caazapá, Concepción, Boquerón, Caaguazú y Cordillera.

Asimismo, indicó que 1 de ellas tenían entre 20 a 39 años, 5 tenían entre 40 a 59 años y 12 eran mayores de 60 años. El total de fallecidos por coronavirus en lo que va del año asciende a 2.032.

Actualmente, hay 856 personas internadas con cuadros de Covid-19, de las cuales 179 están en Terapia Intensiva.

Además, el Ministerio señaló que registró 693 nuevas recuperaciones, con lo cual ya son 69.351 las personas que superaron la enfermedad en el país.

Lea más: Covid-19: Hospitales a tope "hasta acá van a llegar", advierte médico del Ineram

El médico Carlos Morínigo, coordinador de aislamiento del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), indicó este jueves que el sistema sanitario está muy cerca del colapso ante el repunte de casos de Covid-19.

"La gente y todos nosotros debemos darnos cuenta que el sistema de Salud hasta acá va a llegar, más de esto no se puede llegar, y no voy a entrar a juzgar si se hizo bien o mal, si hubo corrupción administrativa o no, porque eso ya es una situación de la que ya tenemos una consecuencia ahora. Este es el panorama que tenemos", expresó el profesional de la salud.