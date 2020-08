Covid-19: Prosur analiza la reapertura de fronteras en forma gradual

Explicó que se analizó la reapertura de las fronteras en forma gradual, para lo cual se creó un grupo de trabajo, que va ser participativamente voluntario, de acuerdo a la corrrespondencia de cada país, conforme a su decisión y a los protocolos que deben seguir en cuanto al estudio y al análisis de lo que será la reapertura gradual de las fronteras.

Rivas afirmó que una vez que se conformen los grupos se conocerá la fecha de posible reapertura y que el objetivo es hacerlo de manera pronta y rápida.

"Casi la mayoría prestaron interés en formar en grupo, claro que esto tiene ahora la conformación del grupo, hay una visión positiva de la creación del grupo en gran parte de los países", expresó en una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga. Indicó que deben establecer protocolos adecuados a la situación sanitaria de los países.

Señaló que lo que se hará es establecer una acción coordinada con todos los países y que no desea adelantar la fecha porque estaría saltando la conclusión a la que se llegó ahora, que fue de hacer de forma coordinada entre todos los países, porque "no tiene sentido" hacerlo solo, debido a que depende de cada uno de los vecinos.

Sostuvo que es importante respetar también los protocolos que los países han definido para salvaguardar su territorio en cuanto a la extensión del contagio y principalmente se busca hacerlo de forma coordinada, teniendo en cuenta el hecho de que se debe llevar a cabo una vez que el nivel de contagio esté en plena bajada.

Con respecto al plan de reactivación que se tiene en la frontera, manifestó que aguardan que tanto el Ministerio de Salud de Paraguay como el del Brasil culminen el estudio sobre protocolos, para poder lanzar el comercio fronterizo, y que están a la espera de uno para luego poner en ejecución la entrega de productos en la línea fronteriza.

Acceso a vacunas contra el Covid-19

Con respecto al acceso a las vacunas para el combate al Covid-19, manifestó que los países establecerán un sistema de acceso universal a la vacuna y que si bien esto tiene que ser a nivel de los laboratorios, aseguró que el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, ya entró en contacto con los representantes de los laboratorios de Buenos Aires, Argentina, porque el objetivo es adelantar los pedidos para poder tener un adelantamiento en el acceso a ellas.

"Las vacunas estarían listas por el mes de abril más o menos y como se designó en reuniones anteriores, se procederá a la producción entre Argentina y México, el caso de Brasil es una producción independiente, pero también de lo que sería la vacuna de Oxford", expresó.

Dijo que en ese sentido se estableció que se pueda establecer contacto directo con los laboratorios para hacer la reserva del pedido.

Otros temas abordados

El canciller nacional explicó que también se abordaron temas relacionados al sector financiero, sobre la forma de llegar a una flexibilización de las cuestiones financieras en el ámbito regional.

Se dialogó también sobre lo referente al combate al contrabando y el crimen transnacional que tanto daño hacen a los gobiernos.

Manifestó que los presidentes de los países hicieron un abordaje general de la situación de la pandemia del coronavirus.

Además se conversó todo lo que hace referencia a la continuidad del desplazamiento del comercio fronterizo, en el sentido de que el paso de las cargas y mercaderías continúa siendo una parte de la clasificación para poder superar esta pandemia, en el sentido de que no haya desabastecimiento en ninguno de los países para que el comercio exterior pueda continuar vigente.

También se mencionó la colaboración entre los gobiernos para la repatriación de los connacionales, especialmente en los vuelos conjuntos, en las repatriaciones terrestres conjuntas que se hacen.

"No tengo apego al cargo", expresó

Al ser consultado sobre las críticas de la senadora Lilian Samaniego, quien dijo que él no responde a la política de austeridad que pide el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, por lo que pide su salida, dijo que no responde a críticas y que no tiene apego al cargo.

"Cuando asumí, a los dos minutos de haber jurado mi cargo ya estaba a disposición, sí tengo apego al trabajo institucional y al trabajo con resultados", alegó.

Próxima presidencia pro témpore

Sobre la próxima presidencia pro témpore del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), explicó que el Gobierno colombiano asumirá a partir de diciembre próximo, debido a que el Gobierno chileno solicitó la ampliación de la presidencia hasta diciembre y Paraguay asumiría en diciembre del 2021.

Esta es la tercera reunión virtual de los países de la región desde el ingreso del Covid-19 en América del Sur.