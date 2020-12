Covid-19: Preocupa a Salud viajes al interior en fiestas de fin de año

Para Julio Borba , responsable del Viceministerio de Atención Integral a la Salud, si la ciudadanía "no se pone las pilas ahora" en los próximos días se va a lamentar muchas situaciones. Actualmente, la ocupación de camas en los hospitales de referencia de Covid-19 es del 100%.

"Están bastante llenos, hay muchas altas diarias, pero también hay muchos ingresos. El número de fallecidos sigue siendo constante. Los números siguen aumentando. El crecimiento en cama, estamos a tope. Tenemos previsto 80 camas más, pero ni aunque habilitemos 200 camas no van a ser suficientes si no nos ayudamos entre todos", recalcó este martes en radio Monumental 1080 AM.

El viceministro indicó que hay una fuerte tendencia de que se pueda llegar a enero de 2021 sin camas en Terapia Intensiva, si no se toman las medidas preventivas contra el coronavirus.

Le puede interesar: Covid-19: Salud Pública reporta 641 nuevos contagios y 18 muertes

Sobre este punto, lamentó que haya un "excesivo relajamiento" con la realización de varios eventos sociales, como las colaciones y fiestas de fin de año, donde "la gente termina sacándose el tapabocas y juntándose con personas que no son de su núcleo familiar".

"A mí, particularmente, lo que me preocupa es que la gente quiere ir al interior en estas fiestas cuando el foco actual está en capital y Central (...), y existe la fuerte tendencia de que si la gente viaja, lleve el virus al interior", resaltó.

Dijo que hay una fuerte preocupación al respecto en el ámbito de la Salud y se están analizando las medidas a aplicar en las dos próximas semanas, que se celebra la Navidad y el Año Nuevo.

Más detalles: Covid-19: Médico insta a no dejar de usar tapabocas y evitar aglomeraciones

Julio Borba cree que ya no se volverá a la fase 0 de la cuarentena inteligente, pese al inminente incremento de contagios de coronavirus.

Desde marzo pasado hasta la fecha, se registraron 94.223 casos confirmados de Covid-19, 1.971 fallecidos y 67.242 recuperados.

Ante el repunte de casos a nivel país, los médicos instan a la ciudadanía a retomar las prácticas sanitarias para frenar el contagio masivo, mientras se desarrolla la vacuna contra el virus.