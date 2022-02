Covid-19: Ministerio de Salud registra 1.880 contagios y 59 muertes

Con respecto a las 59 muertes incluidas en el informe de este lunes, el Ministerio indicó que se trata de 30 mujeres y 29 hombres, provenientes de Alto Paraná, Amambay, Asunción, Cordillera, Itapúa, Pte. Hayes, Caazapá, Canindeyú, Central, Guairá, Paraguarí y San Pedro.

Además, precisó la franja etaria de estas personas: Cuatro de ellas tenían entre 20 a 39 años de edad y no estaban vacunadas; 10 tenían entre 40 a 59 años y de ellas, cuatro tenían el esquema de vacunación completo, uno tenía una dosis incompleta y cinco no estaban vacunadas; los 45 restantes eran mayores de 60 años y 11 de ellos tenían la dosis completa, 10 la incompleta y 24 no estaban vacunados.

De esta forma, la cifra de muertes por coronavirus en el país llega a 17.964.

A la fecha hay 969 personas internadas con cuadros de la enfermedad y 191 de ellas están en una Unidad de Terapia intensiva. Sobre este último grupo, la cartera sanitaria precisó que 86 de estos pacientes no están vacunados, 41 tienen una dosis incompleta y 64 tienen el esquema completo de vacunación.

Por otro lado, Salud registró 4.850 nuevas recuperaciones de pacientes, con lo cual ya son 577.596 las personas que superaron al virus en el país.

De los poco más de 3,7 millones de personas vacunadas en el país, al menos 2,5 millones completaron la pauta de dos dosis a mediados de octubre pasado.

De ese último grupo, hasta hoy, 1 millón de personas recibieron una tercera dosis anti-Covid, desde que se puso a disposición de la población –a fines de diciembre– este pinchazo de refuerzo, según datos del Ministerio de Salud.