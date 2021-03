Covid-19: La situación es grave y requiere de medidas urgentes

La cifra de personas contagiadas crece cada vez más, el número de fallecidos se mantiene alto y, sobre todo, los hospitales y centros especializados de atención se encuentran colapsados, principalmente con las Unidades de Terapia Intensiva ya sin camas disponibles, tanto a nivel público como privado. Las dosis de vacunas que se han obtenido son aún muy escasas y ni siquiera alcanzan para inmunizar a todos los médicos y trabajadores de salud.

Ante la problemática, el Ministerio de Salud ha declarado alerta roja sanitaria y hay regiones que se encuentran en mayor riesgo, entre ellas la capital, Asunción, y principalmente los departamentos Central, Alto Paraná e Itapúa.

Esta situación hace que varios grupos médicos pidan el retroceso de las fases de cuarentena, mientras desde los sectores económicos se oponen tajantemente, porque ello supondría nuevamente afectar a amplios ámbitos productivos y laborales, privando a una gran parte de la población de fuentes de ingreso, cuando aún no se han podido recuperar de la larga cuarentena del año pasado.

Una vez más se establece el conflicto entre economía y salud, aunque en el fondo es un falso dilema, porque no puede haber economía si no hay salud, como tampoco puede haber salud si no se permite que siga activa la actividad económica.

La situación es grave y requiere medidas urgentes que ayuden a disminuir la expansión del virus, pero un regreso al confinamiento impuesto puede resultar traumático.

Por ello, quizás el mejor camino es el de ensayar acciones alternativas a un regreso total a la fase cero de la cuarentena, o de imponer restricciones severas que la población ya no se muestra dispuesta a cumplir.

Menos aún en el actual panorama de constantes movilizaciones ciudadanas de protesta contra el Gobierno, precisamente por las graves falencias en solucionar la crisis de salud y por los muchos casos de corrupción con los fondos de emergencia para enfrentar la pandemia, que continúan en total impunidad.

Quizás el camino más indicado, como lo han hecho en países vecinos, es trabajar en medidas parciales de restricciones junto con gobernaciones y municipios, según la situación de cada región, limitando aún más las actividades sociales y las situaciones de aglomeración, principalmente en las localidades que están en rojo en el mapa de riesgos, y ejercer un control más estricto, aunque respetuoso de los derechos civiles, para que puedan cumplirse las medidas.

Sin embargo, lo más importante en el momento que vivimos es apelar una vez más a una mayor conciencia ciudadana.

Exhortar a la gente a quedarse en casa lo más posible, salir solamente lo necesario y siempre teniendo en cuenta las estrictas medidas de protección siguen siendo lo más recomendable, mientras se busca contener el aumento desmedido de los contagios. Y, por encima de todo, apurar desde el Gobierno las gestiones para la adquisición de vacunas. Es quizás la opción más apropiada en este momento particularmente difícil.