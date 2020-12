Actualmente, los principales hospitales de referencia para la atención de casos de coronavirus se encuentran al tope con la ocupación del 100% de las camas de internación.

"La gente y todos nosotros debemos darnos cuenta que el sistema de Salud hasta acá va a llegar, más de esto no se puede llegar, y no voy a entrar a juzgar si se hizo bien o mal, si hubo corrupción administrativa o no, porque eso ya es una situación de la que ya tenemos una consecuencia ahora. Este es el panorama que tenemos", advirtió.

El neumólogo acotó a través del canal Telefuturo que el no empeoramiento o colapso de los hospitales actualmente "depende de la responsabilidad y el comportamiento de la gente".

El propio ministro de Salud, Julio Mazzoleni, pidió la semana pasada, en representación del sector médico, que las personas se cuiden y cumplan con las medidas sanitarias establecidas en esta pandemia debido a que la situación está muy difícil.

En ese sentido, también se pronunció este miércoles el viceministro de Atención Integral a la Salud, Julio Borba, expresando que una de las preocupaciones de las autoridades sanitarias son los viajes al interior del país por las fiestas de fin de año y que hay una fuerte tendencia de que el próximo mes haya gente sin terapia.

El doctor José Fusillo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, alertó el martes de la semana anterior que el Ineram ya no cuenta con camas libres para recibir a pacientes. Están ocupadas el 100% de las camas normales y de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

También están a tope por los casos de Covid-19 el Hospital de Clínicas, el Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi y hasta el Hospital Nacional de Itauguá.

Desde marzo pasado hasta la fecha, se registraron 96.209 casos confirmados de Covid-19, 2.014 fallecidos y 68.658 recuperados.

Ante el repunte de casos a nivel país, los médicos instan a la ciudadanía a retomar las prácticas sanitarias para frenar el contagio masivo, mientras se desarrolla la vacuna contra el virus.