El jefe de Gabinete Civil, Hernán Huttemann, anunció en la mañana de este martes en una conferencia de prensa en el Palacio de López que la decisión del Gobierno es no volver a emitir los decretos que establecen las medidas sanitarias.

"Ya no contaremos con decreto", enfatizó y recalcó que seguirá vigente el uso de tapabocas, puesto que se rige por la Ley 6699 que dispone el uso de mascarillas en lugares cerrados por la pandemia del Covid-19.

"¿Esto implica que la pandemia ha terminado? No, la pandemia no ha terminado. No significa que la situación de emergencia sanitaria haya terminado. Lo que significa es que los esfuerzos del Gobierno van a abocarse totalmente a la vacunación, porque creemos que esa es la clave para salir de esto", expresó.

El Poder Ejecutivo dejará de emitir disposiciones por la pandemia tras casi dos años. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, comenzó a disponer medidas de restricción en marzo del 2020, tras la confirmación del segundo caso de contagio en el país.

Los protocolos del Ministerio de Salud Pública quedarán a partir de este miércoles como recomendaciones, acotó por su parte el ministro de la cartera sanitaria, Julio Borba.

Pasarán a quedar sin efecto las disposiciones que regían para comercios, centros de trabajo, establecimientos, oficinas corporativas, locales gastronómicos, eventos sociales, culturales, deportivos, velatorios, visitas a los centros penitenciarios, para universidades, colegios y escuelas.

https://twitter.com/PresidenciaPy/status/1496078757899251717 El Poder Ejecutivo anuncia que se dejan sin efecto las medidas sanitarias especificadas en el Decreto N° 6563 ante la pandemia del #COVID19. pic.twitter.com/4D7eo65hkO — Presidencia Paraguay (@PresidenciaPy) February 22, 2022

La clave está en la vacuna

Huttemann afirmó que la situación de estos tiempos es muy diferente a la de hace dos años, por lo que la Presidencia decidió tomar esta decisión. "Ya sabemos cómo comportarnos y es una responsabilidad de todos tratar de salir de esta situación, pero la clave está en la vacuna", insistió.

El ministro Borba además agregó que todavía regirá la presentación del carnet de vacunación contra el Covid para el ingreso al país.

En la conferencia de prensa también indicó el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, que el protocolo para los colegios y las escuelas sufrirán modificaciones tras la eliminación de las medidas sanitarias.

"El protocolo va a sufrir ajustes a partir del miércoles, estamos eliminando el PCR en los docentes. Esperamos que los docentes estén todos vacunados. Pero ya no habrá exigencia de hacer el test cada 15 días. Vamos a estudiar cuándo va a ser el momento de levantar el distanciamiento en las aulas", sostuvo.

En cuanto a las medidas económicas, el titular del Ministerio de Hacienda, Óscar Llamosas, comunicó que se mantendrán en vigencia para seguir ayudando a sectores afectados. Se refirió a la continuidad del subsidio del Instituto de Previsión Social (IPS) a trabajadores suspendidos, las medidas tributarias para sectores, tales como turismo y hotelería.

Según el Poder Ejecutivo, la ley de mascarillas está en manos del Congreso Nacional, donde se debe dar discusión sobre el tiempo de uso. "Por el momento la decisión, con el aval del Ministerio de Salud, es que continúe el uso", subrayó Hernán Huttemann.