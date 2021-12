Covid-19: Cifras alentadoras en campaña masiva de vacunación en Alto Paraná

La cobertura de vacunación total en esa zona del país, hasta el pasado viernes 10 de diciembre, fue de 300.085, que incluye el 46,6% para la primera dosis, y 237.294, el 37% con esquema completo, según informó el corresponsal de Última Hora Wilson Ferreira.

“Es una cifra muy importante. Claramente esperamos que esto vaya aumentando", expresó Castro en conferencia de prensa.

Agregó que muchos ciudadanos alegaron que no pudieron aún vacunarse porque la hora de atención coincidía con los horarios laborales o que los vacunatorios les quedaba lejos, y otros, porque consideraban que aún no era el tiempo en que debían inocularse.

“Creo que estas brechas fueron acortadas con esta estrategia. Tres puntos se analizaron para incursionar en esta área: El primero, que son áreas densamente pobladas; el segundo, que tienen una densidad baja de vacunación; y el tercero, que estaban distantes a un centro de vacunación masivo”, explicó el profesional, añadiendo que las tres situaciones se corroboraron durante el trabajo de campo.

Asimismo, el doctor señaló que las brigadas salieron nuevamente desde tempranas horas de este martes para continuar con el proceso de vacunación por las casas, y que se prevé culminar en el kilómetro 8, para finalmente continuar con el kilómetro 9.

No obstante, reconoció que la vacunación es voluntaria y no obligatoria, por lo que lamentó que muchas personas se hayan negado a vacunarse porque estaban con informaciones equivocadas sobre las vacunas anti-Covid.

“Con las visitas queremos disminuir las dificultades que tuvieron las personas cuando optaron no vacunarse. No hubo incidentes, sino la manifestación de no querer vacunarse. Muchos de ellos estaban con la información confusa porque habían obtenido información de fuentes no seguras”, recalcó el médico.

Finalmente, indicó que aprovecharon la oportunidad para hacer charlas de concienciación a las personas que tenían dudas sobre los biológicos, de las cuales algunas accedieron a ser inoculadas.

El trabajo de vacunación casa por casa en Alto Paraná cuenta con el acompañamiento de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Emergencia Nacional, la Policía Nacional, la Gobernación de Alto Paraná, los distintos municipios, además del Ministerio de Tecnologías de la Comunicación y la Información (Mitic).

Entretanto, la doctora Lida Sosa explicó que los policías y militares acompañan a las brigadas de vacunación, con el único objetivo de brindar seguridad a los funcionarios. “No es para inducir ni obligar a la vacunación”, aseveró la profesional de la salud.

En cuanto a la vacunación en los supermercados, hasta este martes 14 estarán habilitados los puestos de vacunación anti-Covid en el Super 6, 3 de Febrero, de Ciudad del Este; el supermercado Stock de Hernandarias, además del Stock de Presidente Franco.

En cada uno de los puntos mencionados, aplicarán tanto la primera, segunda como la tercera dosis a las franjas etarias habilitadas. Las primeras 1.000 personas que acudan a recibir la dosis anti-Covid en los puestos de referencia recibirán como premio un kit.

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) lanzó este lunes una campaña masiva de vacunación casa por casa a través de la cual se pretende inmunizar contra el Covid-19 a unas 70.000 personas de Alto Paraná, sumándose una doble jornada de vacunación en supermercados agremiados a la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu).