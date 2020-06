Covid-19: En 10 días se registran más de 100 positivos por contacto

Atención. Luego de dos días en que el número de nuevos afectados en el país se mantuvo en cifras de un dígito, ayer nuevamente se dio un importante incremento, en especial en los casos por contacto con afectados; desde el 28 de mayo hasta ayer totalizan 106 los que se contagiaron de esta manera.

“Informe #Covid-19, 7 de junio: procesamos 1.159 muestras, 45 positivos: 6 del exterior y 39 contactos, todos en aislamiento. 8 internados, 2 de ellos en terapia intensiva. 43 nuevos recuperados, sumando así 575. Total de confirmados: 1135. #QuedateEnCasa”, informó el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni. “De cada 25 casos positivos, 10 son asintomáticos. Solo 1 de esos 10 desarrollará síntomas, especialmente si son jóvenes. No te descuides: Protejamos a nuestros padres y abuelos. Guardá distancia, lavá tus manos y usá mascarilla”, fue el mensaje que el titular de la cartera sanitaria lanzó en el tuit posterior a su informe diario. La especificación del ministro de Salud se da en el momento en que se genera una mayor relajación de una parte de la ciudadanía. Ayer una importante cantidad de personas se encontraba en la Costanera, contraviniendo la sugerencia de quedarse en casa. También existe menos cuidado de parte de algunos comercios. Según reportaron lectores de ÚH, en algunos locales no contaban con jabón para el aseo de las manos o papel para secarse. Esta semana se definirá si se avanza a la siguiente fase de la cuarentena inteligente. Mazzoleni adelantó que la fase 2 podría extenderse más. Por su parte, Hernán Rodríguez, director de Vigilancia de Enfermedades Transmisible, señaló al programa La Lupa su acuerdo con la postergación del avance de la siguiente etapa. “Todavía nos falta concienciarnos un poquito en cuanto a los cuidados que se deben tomar. Pero veo que también se instalaron los hábitos preventivos. Eso es bueno porque a mí mismo me corrigen cuando voy a algún local”, reveló. Comentó que solo las ciudades limítrofes de Brasil y Argentina ya tienen más casos que nuestro país. De esta manera, se rompe la tranquilidad que habían traído los días anteriores donde solo se confirmaron un caso y tres, respectivamente. A pesar del incremento de los casos positivos por circulación comunitaria en la última semana, el número de recuperados ya supera al de casos activos. Estos últimos llegaron a 575 frente a los 549 del otro grupo. DONACIONES Dentro de la contingencia contra el Covid-19, el Ministerio de Salud Pública recibirá una donación de 40 respiradores de parte de la República de Alemania. Estos equipos serán distribuidos a los hospitales públicos de referencia para cuadros respiratorios y atención de cuadros graves de coronavirus del país. Los respiradores serán adquiridos directamente de la firma LINDE de Alemania por el CIRD, a un costo unitario de 1.298,3 y un valor total de 51.933,00; monto financiado con una donación de la Embajada de Alemania en Paraguay. Cuando los equipos pasen los respectivos procesos de armado, controles de calidad y sean instalados, se realizará una capacitación al personal médico.



Nueva amenaza a la salud



IMPACTO. Ayer se confirmaron 45 casos, 39 de ellos se contagiaron por relación con afectados.



EN ALERTA. De cada 25 con coronavirus, 10 no presentan síntomas. Mazzoleni instó a cuidarse.