Costas: “El equipo fue un desastre”

“Mucha bronca, pienso que el partido lo perdimos nosotros, tuvimos fallas muy gruesas, entramos dormidos los primeros 20 minutos”, expresó el estratega. “Hubo un tiempo en que el equipo fue un desastre. Después se jugó bien, tuvimos muchísimas jugadas de gol debajo del arco que no pudieron ser”, agregó.

COINCIDIÓ CON SU DT. Por su parte, el portero Jorge Bava también analizó la caída y coincidió con su DT en que hubo un momento en el equipo fue “un desastre”.

“Coincido con el técnico y somos conscientes de eso, en líneas generales no tuvimos un buen partido y este no era el arranque que queríamos”, indicó el uruguayo. “Hasta el segundo gol no estuvimos bien, nos acomodamos pero el rival controló bien el partido y llegó al tercer gol”, comentó. Además, Bava explicó que el rival supo aprovechar las ocasiones que tuvo. “Perder 2-0 en 20 minutos nos tocó a todos, fueron goles en muy poco tiempo y el técnico buscó cambiar eso”, añadió. En la próxima fecha, Guaraní visitará a Libertad en el Nicolás Leoz.