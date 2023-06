Fórmula 1

Max Verstappen sigue su ritmo imparable

El neerlandés Max Verstappen (foto), actual campeón y líder del campeonato mundial de Fórmula 1, saldrá desde el primer lugar en el Gran Premio de España, que se disputará hoy desde las 09:00 en el circuito de Montmeló, en Barcelona.

Max alcanzó el tiempo de un minuto, doce segundos y 272 milésimas, 463 ms más rápido que el español Carlos Sainz de Ferrari, que quedó en la segunda posición.

En el tercer lugar partirá el británico Lando Norris de Mclaren. La clasificación se caracterizó por la lluvia al principio, una pista fría donde la puesta a punto estuvo bajo prueba, con un Charles Leclerc y Sergio Pérez eliminados en la Q1.



Dakar

¡Una etapa maratón de 48 horas!

El Rally Dakar 2024 arrancará un poco más tarde que en las últimas ediciones, el día 5 de enero y se extenderá hasta el 19 del mismo mes. Por tanto, la carrera se extenderá a lo largo de 12 etapas (dos menos que en 2023) más un prólogo.

La ciudad de salida será Al-Ula, una sede clásica de los raids en Arabia Saudí y la llegada tendrá lugar en Yanbu, a orillas del Mar Rojo, el lugar en el que arrancó la edición de 2023. La organización no ha confirmado en detalle la longitud del recorrido, pero sí ha adelantado que rondará los 5.000 kilómetros (el año pasado fueron 4.706 km de especial).

La gran novedad será una etapa maratón de 48 horas en pleno desierto Empty Quarter, el más inhóspito del mundo.



Mundial Sub 20

Sorpresiva eliminación de Brasil ante Israel

Brasil tuvo dos veces a la mano el pase a las semifinales con los goles de Marcos Leonardo y Matheus Nascimento, pero su defensa se durmió tras ambas celebraciones y permitió la recuperación de Israel, que no perdonó en la prórroga.

Shibli (93’) y Turgeman (108’) sentenciaron la suerte de la Canarinha que quedó eliminado del Mundial Sub 20 sorpresivamente en cuartos de final.

La jornada fue trágica para los equipos de Conmebol, ya que a segundo turno, Colombia quedó eliminada al caer 1-3 ante Italia. La esperanza sudamericana recae en Uruguay, que hoy a las 17:00 medirá a Estados Unidos en Santiago del Estero.



Paraguayos en el exterior

Medina y Morel se hacen sentir

Los paraguayos Jesús Medina y Jorge Morel anotaron goles en sus respectivos clubes en el fútbol del Viejo Continente. Medina anotó el primer gol y asistió en el tercero para el CSKA Moscú que goleó 4-1 al Rostov por la jornada 30 de la Premier League de Rusia.

El ex delantero de Libertad suma 8 goles en este torneo en 25 partidos disputados, totalizando 11 goles en la temporada. CSKA es segundo con 58 puntos, lejos del líder Zenit que tiene 70.

Morel, por su parte, marcó su primer gol para el Adana Demirspor de Turquía, esto por la fecha 37 de la Super Liga turca. Fue caída por 2-3 ante el Basaksehir. El Adana se ubica cuarto con 66 puntos, en una liga donde el Galatasaray se consagró campeón con 82 unidades y dos partidos menos.