Rojas ganaría cerca de 2 millones al año

El volante ofensivo paraguayo Matías Rojas está cada vez más cerca de recalar en el Corinthians de Brasil, con el que está negociando su traspaso por unos 2 millones de dólares anuales, en un contrato de 4 años. A este monto, sin embargo, habría que agregarle unos 3 millones más de la misma moneda por objetivos. En total, el contrato de Rojas le dejaría alrededor de 10 millones de dólares en 4 temporadas.



Aguilar no seguirá en Ceará de Brasil

El Ceará informó el lunes que rescindió contrato con el portero paraguayo Alfredo Aguilar, decisión que se tomó de “común acuerdo”, según comunicó la entidad brasileña. ”Ceará SC anuncia la salida del portero Aguilar. La decisión se tomó de común acuerdo entre el club y el atleta”, informó el equipo en las redes sociales.El arquero ex Olimpia llegó a Brasil en enero pasado.



Robert Rojas se hizo sentir en River Plate

En el cierre de la fecha 18 de la Liga Profesional de Argentina, el líder River Plate empató 2-2 en su visita a Vélez Sarsfield. Robert Rojas jugó de titular y anotó un gol, el 1 a 0 parcial. En Vélez, José Florentín no ingresó.El paraguayo convirtió su décimo gol con la camiseta millonaria a los 25 minutos, luego de recibir un rebote que empezó como tiro de esquina. River acumula 41 puntos, San Lorenzo 35.



El Cachorro podría cambiar de equipo

El volante paraguayo Richard Sánchez, del América de México, puede ir a otro club del mismo país. Los Rayados de Monterrey entrarían a tallar para conseguir la participación del mediocampista paraguayo. Sin embargo, existe un obstáculo importante para lograr la operación, el económico. Sánchez tiene contrato hasta junio del año 2024 y una alta cláusula de rescisión que es de 15 millones de dólares.