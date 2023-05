Spalleti dejará de dirigir al Nápoli

Sorpresivamente, Luciano Spalleti, entrenador del recientemente consagrado campeón de la Serie A italiana, Nápoli, anunció que no seguirá al frente del equipo de la Campania por estar ”cansado”. Además, aseguró que no entrenará ni al Nápoli ni a otro equipo la próxima temporada. “Necesito descansar, ya que me siento un poco cansado, necesito estar un poco alejado”, declaró el técnico de 64 años, según las palabras recogidas por los medios italianos. Aurelio De Laurentiis, presidente y propietario del Nápoli, anunció el domingo que su entrenador había pedido un “año sabático”. “No sé si se puede llamar a eso un año sabático, pero le he dicho que paro esta temporada, no entreno a Nápoles ni a otro equipo”, explicó Spalletti, responsable técnico del tercer scudetto del Nápoli obtenido brillantemente.



Pochettino firma con Chelsea por dos años

Como se venía anunciando, Mauricio Pochettino (foto) es el nuevo entrenador del Chelsea de Inglaterra, equipo que cerró una temporada para el olvido, sin clasificación a competiciones europeas. Los directores deportivos del Chelsea, Laurence Stewart y Paul Winstanley valoraron hoy la “experiencia, altos estándares de excelencia, carácter y liderazgo” del argentino. “Es un entrenador ganador que ha trabajado al más alto nivel, en múltiples ligas e idiomas. Su ética, enfoque táctico y compromiso con el desarrollo lo han convertido en un candidato excepcional”, agregaron los directivos.Los dueños norteamericanos del Chelsea, llegados hace un año, dijeron, por su parte, que “Mauricio es un entrenador de clase mundial con una trayectoria sobresaliente. Estamos deseando tenerlo en el club”.



Mklmglkmfdlkgm gklfdmgklmdf lkg

gmfdklgmkldfmgklmdfg