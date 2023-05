El Getafe, de Alderete, cerca de la salvación

Getafe remontó ayer un partido que iba perdiendo, y triunfó por 2-1 sobre el Osasuna, para seguir soñando con salvarse del descenso. El defensor paraguayo Omar Alderete, clave en el equipo, fue titular en el Getafe. El zaguero completó el partido, en el que tuvo una impecable actuación cortando pelotas tanto aéreas como terrestres. Alderete jugó hasta ahora 24 partidos, en 22 ocasiones desde el vamos. Marcó un gol, el de la importantísima victoria de la semana pasada contra Betis. Getafe está en la posición 14 con 41 puntos, a solo dos del descenso.



5 sudamericanas por primera vez en octavos

Tras la clasificación a octavos de final de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay en esta edición del Mundial Sub 20 2023, que se celebra en territorio argentino, es la primera vez que cinco selecciones sudamericanas arriban a esta instancia. Los tres primeros equipos lo hicieron como líderes de sus respectivos grupos, lo que les daría un cruce de octavos menos pesado que a Ecuador y Uruguay, que certificaron su billete para la próxima ronda como segundas en sus grupos. "¡Histórico! Por primera vez" en un Mundial de fútbol Sub 20 "habrá cinco equipos sudamericanos en octavos de final", celebró la Conmebol.



Milan clasifica a la Liga de Campeones

Aprovechándose no solo de los puntos perdidos de la Juventus, sino venciéndola 0-1 en la penúltima fecha, Milan está clasificado a la edición 2024-2025 de la Liga de Campeones de Europa. Juventus, en cambio, se despidió de un puesto entre los cuatro primeros tras un partido pobre. A falta de una jornada para el final de la Serie A italiana, ya no queda nada importante por definir. Nápoli, Lazio, Inter y Milán van a Champions, Atalanta a Europa League y Roma a la Liga Conferencia.



Brasil esperará fin de LaLiga por Ancelotti

El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, aseguró ayer que el italiano Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, es al menos para él el principal candidato para dirigir a la selección brasileña. Además, afirmó que esperará el fin del campeonato español para recibir una respuesta. "Nuestro plan A sigue siendo exactamente ese (contratar a Ancelotti). Tenemos una sensación de que eso puede funcionar. Vamos a esperar el final de la competición (la Liga española)”, dijo Rodrigues en una entrevista a la televisión Band.