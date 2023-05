Argentina

Hackearon cuenta de Diego Maradona

La cuenta en la red social Facebook del fallecido astro del fútbol de los años 80, el argentino Diego Maradona, fue hackeada en las últimas horas. El hackeo causó la ira de los familiares más cercanos del "10", como son sus hijas Giannina y Dalma. En sus cuentas de Instagram manifestaron su descontento ante lo ocurrido.Las publicaciones en la cuenta de Maradona llamaron la atención a sus seguidores, ya que no seguía el patrón de sus habituales posteos en Facebook.El community de la cuenta oficial del Diego aclaró lo ocurrido: "Lamentamos comunicarles que la cuenta oficial de Diego Maradona en Facebook ha sido víctima de un ciberataque. Estamos trabajando para revertir este hackeo lo antes posible. Desde ya, repudiamos el contenido de las publicaciones que se han llevado a cabo", aseguró.



Inglaterra derrota a Uruguay y clasifica

Por el Grupo E del Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Argentina, Uruguay no pudo con Inglaterra en su segunda presentación, selección ante la que cayó por 3-2. De esta manera, con 6 puntos, los ingleses aseguraron un puesto en los octavos de final y los charrúas suman 3. Un cabezazo de Bashir Humphreys, un potente disparo de Alfie Devine y un golazo de Darko Gyabi le dieron la victoria y el primer lugar del Grupo E a los dirigidos por Ian Foster, mientras que Franco González y Matías Abaldo anotaron para los celestes de Marcelo Broli. Por el Grupo F, Gambia mandó a casa a Francia, al que venció por 2-1 y le propinósu segunda derrota en el torneo mundial juvenil. Argentina, Brasil y Colombia lideran en sus grupos.