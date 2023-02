Liga argentina

Adam Bareiro marca en triunfo del Cuervo

El delantero paraguayo Adam Bareiro fue el autor del único gol del encuentro en el que su equipo, San Lorenzo de Almagro, venció de local 1 a 0 a Godoy Cruz. El Zorrito marcó de penal a los 55 minutos.En el equipo triunfante ingresó en el segundo tiempo Iván Leguizamón, el también paraguayo de 20 años. Mientras tanto, entre los perdedores no saltó a la cancha desde el banco el volante, ex Sol, Cristian Núñez.En otro juego sabatino que enfrentó a jugadores paraguayos, Defensa y Justicia, donde no ingresaron Rodrigo Bogarín ni Ángel Benítez, venció 1 a 0 a Newell’s, donde sí fue de la partida Gustavo Velázquez y Jorge El Pollo Recalde entró en el segundo tiempo.



Bundesliga

Bayern Múnich golea al Bochum

Bayern Múnich se impuso por 3 goles contra 0 sobre el Bochum, por la vigésima fecha del campeonato alemán y a tres días del choque en el Parque de los Príncipes contra el PSG, de octavos de final de la Liga de Campeones. De esta forma, los bávaros consiguieron su duodécima victoria gracias a los goles de Thomas Müller, de Kinglsey Coman y de Serge Gnabry. Con esta victoria se mantiene por otra semana más como líder del torneo germano. Bayern suma 43 puntos, uno más que el Unión Berlín (que venció 2-1 al RB Leipzig) y tres más que el Borussia Dortmund, equipo que se impuso también ayer en la cancha del Werder Bremen por 2 a 0, con goles del inglés Jamie Gittens-Bynoe y de Julian Brandt.



Ligue 1

Mónaco da duro revés al París Saint Germain

Sin poder contar con Lionel Messi ni Kylian Mbappé, París Saint Germain cerró una semana negra con dos derrotas, la anterior en la eliminación por la Copa de Francia contra el Marsella. En la Ligue 1, ayer, por su parte, cayó frente al Mónaco por 3 a 1. De esta manera, PSG cierra una semana decepcionante, en la antesala del partido de octavos de final contra Bayern Múnich. Dos derrotas y un empate en sus cinco últimos encuentros desvelan las dudas del campeón que sigue líder, aunque comenzó a sembrar preocupación.PSG tiene 54 puntos, seis más que el Marsella, equipo que ayer triunfó 1 a 0 sobre el Clermont, en la fecha 23 de la liga francesa.









Serie A

Atalanta desplaza a la Lazio al 6° lugar

Atalanta, que había perdido la pasada jornada, le ganó a domicilio al Lazio por 0-2, en un trabajado partido que lo ubica en la tercera colocación del torneo, mientras a Lazio obliga a descender hasta el puesto 6. Dos zarpazos alejaron a Lazio de la Champions League en el estadio Olímpico de Roma. Este se transformó en el cuarto partido seguido en el que los hombres del italiano Maurizio Sarri no conocen la victoria, con dos empates y una derrota en Serie A y otra derrota en Coppa Italia. Con las bajas del danés Jokim Maehle y del colombiano Luis Muriel, Atalanta sin embargo capeó su visita a campo contrario. Hoy, a las 14:00, Juventus recibe a Fiorentina, mientras el puntero Nápoli mide a Cremonese a las 16:45.