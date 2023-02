Selecciones

CBF niega acuerdo con Carlo Ancelotti

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) volvió a negar con énfasis que tenga acuerdo con el actual técnico del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, para dirigir a la Canarinha.La entidad afirmó en una nota que "no procede" la noticia divulgada ayer por la cadena ESPN de que Ancelotti "es el nuevo entrenador de la selección brasileña".La nota recordó que el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, ya descartó el miércoles pasado todo tipo de "especulaciones" y remarcó que el seleccionador elegido "será anunciado en el momento oportuno".El desmentido de la CBF llega horas después de que la cadena ESPN Brasil publicara que Ancelotti aceptó el puesto en el gigante sudamericano.



México cambia a un argentino por otro

La selección de México presentó ayer a quien será su nuevo entrenador de cara a las nuevas competencias regionales y premundialistas que deberá asumir el país del Norte. En este caso es el argentino Diego Cocca (foto) quien reemplaza a su compatriota Gerardo Tata Martino en la dirección técnica, a quien critican por supuestamente por no conocer el fútbol local. Cocca, de 50 años, estuvo entre los entrevistados junto al uruguayo Guillermo Almada y los locales Miguel Herrera e Ignacio Ambriz. "El jugador que se ponga la playera de México se tiene que sentir privilegiado y estar comprometido al 100 por ciento, el que no esté así lo apartaré”, indicó Cocca.



Premier League

Guardiola no se irá del Manchester City

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró que no dejará al campeón inglés, recientemente acusado de cometer más de cien infracciones contables por la Premier League. Si la comisión independiente que investiga el caso lo declarase culpable, el City podría enfrentarse a una deducción de puntos o incluso al descenso de la división de honor inglesa. Guardiola dijo anteriormente que se marcharía si se enterase de que el City le había mentido sobre las acusaciones de que habían infringido las reglas del fair-play financiero (FFP). Sin embargo, el técnico español, que ganó cuatro títulos de la Premier League en los últimos cinco años, dijo que piensa que este caso terminará igual que la anterior acusación de la UEFA.



The Best

Messi, Mbappé y Benzema son los finalistas

Los franceses Karim Benzema (Real Madrid), Kylian Mbappé (PSG) y el argentino Lionel Messi (PSG) son los tres finalistas del premio The Best al Jugador de la FIFA 2022. El galardón reconoce a los jugadores más destacados entre el 8 de agosto de 2021 y el 18 de diciembre de 2022 y el ganador se dará a conocer en una ceremonia que se celebrará en París el 27 de febrero de 2023. En fútbol femenino, la española Alexia Putellas (Barcelona), la inglesa Beth Mead (Arsenal) y la estadounidense Alex Morgan (San Diego Wave) son las finalistas. Los goles del brasileño Richarlyson, el del francés Dimitri Payet y el del amputado polaco Marcin Oleksy aspiran al Puskas.