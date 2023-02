Liga de Campeones

Sadio Mané no llega a ida de octavos

El delantero senegalés del Bayern Múnich alemán, Sadio Mané, no podrá estar presente en el juego de ida de la Liga de Campeones contra el PSG francés, el próximo 14 de corriente mes. Esto porque todavía no se ha recuperado del todo de su lesión. ”Espero que regrese a mediados o finales de febrero. Va bien, no tiene dolor, pero contra el PSG se perderá la ida”, reconoció Julian Nagelsmann, entrenador del Bayern, horas antes de que su equipo salga mañana a jugar ante el Wolfsburgo por la fecha 19 de la Bundesliga. Mané, que fue segundo en el Balón de Oro 2022 tras el francés Karim Benzema, podría estar recuperado para la vuelta de los octavos, en el Allianz Arena el 8 de marzo. De hecho ya se perdió el Mundial de Qatar 2022.



Liga saudí

Cristiano se estrena en la red con un penal

El delantero portugués Cristiano Ronaldo, quien llegó este año al Al Nassr de Arabia Saudita, marcó su primer tanto oficial con su nueva casaca. Fue en el empate 2 a 2 en su visita a Al Fateh, por la Primera División de la liga saudí. El español Cristian Tello puso por delante a los locales, con una volea desde la medialuna del área. Anderson Talisca igualó el partido antes del descanso al rematar desde el borde del área un centro servido en el costado izquierdo del ataque por Konan. En la segunda parte, Sofiane Bendebka volvió a dar ventaja al Al Fateh, pero Cristiano igualó de penal, lo que permite a los suyos seguir en lo más alto de la tabla, empatados con el Al-Shabaab.



Ligue 1

Messi no habla con Mbappé sobre Qatar

El capitán y reciente responsable de levantar la Copa del Mundo con Argentina, Lionel Messi confesó que evita hablar con Kylian Mbappé en el PSG sobre la final del Mundial de Qatar que Argentina le ganó a Francia en diciembre pasado, pero aclaró que mantienen una buena relación. ”Yo estuve del otro lado también, me tocó perder una final del mundo (Brasil 2014) y no quería saber nada que se hablara de eso, de lo que había pasado y nada de lo que tenía que ver con el Mundial en ese momento”, declaró Lío al diario Olé de Buenos Aires. Ahora, “tampoco uno quiere hablar y sacar el tema (con Mbappé). Pero la verdad que ningún problema con Kylian, todo lo contrario”, dejó en claro el astro argentino.







Liga argentina

Racing-Argentinos, duelo entre paraguayos

Por la segunda fecha del torneo argentino, dos equipos con presencia paraguaya se enfrentan esta noche. Argentino Juniors, del centrodelantero Gabriel Ávalos (foto), recibirá a las 21:30, en el estadio Diego Armando Maradona, a Racing, del mediocampista Matías Rojas. Ambos jugadores están disponibles para sus respectivos técnicos. A la misma hora, habrá otro duelo con presencia guaraní. Se enfrentarán Lanús y San Lorenzo de Almagro. En el primero es titular el zaguero central José Canale, mientras en la visita también lo es el centrodelantero Adam Bareiro. Sarmiento-Barracas, Arsenal-Estudiantes LP y Belgrano-River Plate completan la jornada sabatina.