Copa del Rey

Barcelona recibe a Real Sociedad, en cuartos

La Copa del Rey de España tiene esta tarde dos partidos por los cuartos de final. En primer turno, a las 17:00, Barcelona y Real Sociedad buscarán un sitio en la semifinal; una hora después, Osasuna y Sevilla protagonizarán otro cruce interesante. Con el liderato en la Liga española consolidado, la Copa del Rey es otra gran oportunidad para los azulgranas, obligados a superar el escollo de la Real Sociedad. Este no gana en el Camp Nou desde mayo de 1991, según informó Efe, y perdió trece de los últimos dieciséis partidos (los otros tres empatados) contra Barcelona. En la Copa no le supera desde los octavos de la campaña 1979/80.





Liga de Argentina

Guerrero pasa las pruebas y firma

Paolo Guerrero, delantero peruano de 39 años, pasó el reconocimiento médico y fichó oficialmente por Racing de Avellaneda, equipo al que definió como un “gran equipo” de fútbol. ”Tiene a Fernando (Gago) que, por lo que he visto, le gusta presionar arriba. Eso motiva a cualquier jugador y más a mí, que me gusta esa intensidad en los partidos. Es un equipo ganador, que viene jugando en muy buen nivel. Espero estar cuanto antes y aportar mucho al equipo”, afirmó el goleador peruano tras finalizar el reconocimiento médico que tuvo lugar en Buenos Aires.Guerrero llega a Racing procedente del Avaí de Brasil, país en donde jugó en varios clubes, como Corinthians y Flamengo, durante toda una década.



Paraguayo por el exterior

Agente de Lezcano habla de “alto sueldo”

La historia del posible traspaso del delantero paraguayo Darío Lezcano al Colo Colo de Chile sigue dando que hablar. La prensa trasandina habló ayer con Lucas Domenech, representante del jugador, quien se refirió a las posibilidades de que el club chileno cuente con él. “Lo quieren, pero él renovó hace poco y tiene un salario muy importante dentro del plantel (en FC Juárez)”, expresó Domenech. Colo Colo ofertó por el jugador, pero según expresa el sitio Dale Albo, no se sabe si hubo alguna respuesta. Sin embargo, trascendió de que el club chileno habría elevado su propuesta económica por contar con el atacante paraguayo del Juárez.



Selecciones

Polonia presenta a Santos como DT

El ex seleccionador portugués Fernando Santos fue nombrado ayer como técnico de Polonia. “A partir de hoy, soy polaco”, declaró Santos. “Soy uno de ustedes, es un honor continuar mi trabajo de entrenador aquí”, añadió. “La elección era difícil, pero hemos elegido al mejor”, declaró el presidente de la Federación Polaca de Fútbol (PZPN), Cezary Kulesza. “Nuestro primer objetivo es la clasificación a Copa de Europa”, añadió. El nuevo seleccionador sucederá a Czeslaw Michniewicz, despedido el mes pasado tras haber conducido a las Águilas hasta octavos de final de la Copa del Mundo en Catar, donde fueron eliminados por Francia, futura finalista. Polonia había terminado segunda de su grupo, detrás de Argentina, futura campeona.