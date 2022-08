Eliminatorias Mundialistas

Brasil desiste de regularizar ante Argentina

La Confederación Brasileña de Fútbol aceptó el pedido del cuerpo técnico de la selección Verdeamarela y desistió de reanudar el partido que había sido suspendido hace 11 meses entre Argentina y Brasil.

“Dada la posición del cuerpo técnico, vamos a hablar con FIFA en este momento para que no se juegue el partido. Nuestra prioridad es ganar el sexto campeonato en Qatar. Si el partido no es recomendado por el mando del cuerpo técnico, nos ocuparemos de que no se realice”, aseguró el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, en el sitio web oficial.

Brasil ya tendría dos amistosos arreglados para la misma fecha con sedes en Europa, previo al mundial.



Inglaterra

El vestuario del United enojado con Ronaldo

La derrota por 2 a 1 ante Brighton en Old Trafford por la primera fecha de la Premier League destapó un verdadero escándalo dentro del vestuario del Manchester United.

Según informa el diario The Sun, gran parte del plantel ya no soporta las actitudes de Cristiano Ronaldo y verían con buenos ojos su salida de la institución. “Hartos. Los jugadores del Manchester United están cada vez más molestos por las payasadas de Cristiano Ronaldo”, con esas palabras inició su relato el mencionado medio británico.

Con esto el luso no solo tendría en contra a su DT, sino que a todo el plantel. Mientras Javier Hernández, se ofreció a volver al United por poco precio.