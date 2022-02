Liga MX

Escobar marcó para Cruz Azul, América sufre

Opuestas realidades viven los equipos de los paraguayos en México. Mientras Antony Silva volvió a ser figura en el Puebla que lidera el torneo mexicano y Juan Escobar marcó en la victoria del Cruz Azul que es tercero, los paraguayos del América, Richard Sánchez y Bruno Valdez sufrieron otra derrota en el América de Santiago Solari.Ya el viernes Puebla triunfó 1 a 0 sobre Monterrey de Celso Ortiz, mientras Cruz se despachó ayer con una goleada a domicilio por 1-4 contra el Toluca de Braian Samudio. Finalmente, fue por 1-3 la caída de América a manos de Pachuca que se ubica en la segunda colocación de la tabla, donde América está en el puesto 16.



Premier League

No se ve en otro sitio que Manchester United

El portero internacional español David De Gea aseguró que no se ve jugando “lejos” de la ciudad de Manchester, donde defiende el rojo de los United.En entrevista publicada por la web de la UEFA dos días antes de enfrentarse a su ex equipo, el Atlético de Madrid, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, De Gea admitió su amor por la ciudad inglesa. ”Llevo muchos años aquí y, obviamente, en la vida, en el mundo del fútbol, puede pasar cualquier cosa, pero sinceramente no me veo lejos del Manchester United”, añadió el jugador de 31 años que está en el club desde 2011, procedente del Atlético de Madrid español.



Ligue 1

Neymar quiere jugar en la MLS alguna vez

El brasileño Neymar aseguró tener “muchas ganas” de jugar en la MLS, la liga estadounidense de fútbol, en la recta final de su carrera, que extenderá, según dijo, hasta que “este bien de la cabeza y del cuerpo”.“Tengo muchas ganas de jugar en los Estados Unidos, de eso tengo ganas. Por lo menos una temporada”, afirmó el jugador que viene reincoporándose recientemente al cuadro titular del PSG francés luego de una lesión. ”El campeonato de allá es corto, entonces tienes tres o cuatro meses de vacaciones”, bromeó, en unas imágenes publicadas el sábado pero que trascendieron este lunes. “Permite jugar un montón de años más”, agregó.