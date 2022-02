Liga argentina

Ávalos marca doblete para Argentinos Jrs.

En el comienzo de la segunda fecha de la liga argentina, el delantero paraguayo Gabriel Ávalos (foto) se erigió ayer en el mejor jugador de la cancha, en la victoria de Argentinos Juniors sobre Newell’s por 3 goles contra 0.Ávalos fue autor de dos goles, a los minutos 17 y 72, mientras Matías Galarza marcó el segundo a los 63’.Esta es la segunda victoria del conjunto de La Paternal, en dos partidos jugados, por lo que encarará una tercera fecha como puntero del torneo.Hoy juegan River Plate y Patronato, en el Monumental, mientras Boca Juniors visita en Mar del Plata a Aldosivi. Este partido es a las 19:15, mientras el Millonario juega a las 21:30.



Liga Premier

United se afirma como el cuarto

En partido de recuperación de la fecha 18, cuando van 25 en la Liga Premier, Manchester United derrotó por 2-0 al Brighton (9º) y suma tres puntos que le sitúan en la cuarta plaza del campeonato inglés, clasificatoria para la próxima Liga de Campeones.Recién al minuto 51 cuando el portugués Cristiano Ronaldo encontró el gol con un derechazo desde fuera del área y ya en el descuento sentenció su compatriota Bruno Fernandes (90+7).Con esta victoria, el United suma 43 puntos y supera al West Ham, 5º con 41. El equipo que dirige ahora el alemán Ralf Rangnick se acerca incluso al podio, ya que tiene al Chelsea a solo cuatro puntos, sin embargo, tanto los Blue como el Liverpool, que es escolta del City, tienen un partido menos.



Tenis

Nole pagará “el precio” de no vacunarse

El tenista serbio Novak Djokovic (foto) afirmó ayer estar “dispuesto a pagar el precio” por lo que él llamó mantener sus principios, según lo afirmó en la primera entrevista desde que no pudiera disputar el último Abierto de Australia.”Los principios que llevan a la toma de decisión sobre mi cuerpo son más importantes que un título, sea cual sea. Trato de estar de acuerdo con mi cuerpo todo lo que puedo”, declaró.Su negativa a inyectarse una vacuna contra el Covid le hizo perderse en enero el Abierto de Australia, de donde fue expulsado, dejando la puerta abierta a la victoria de Rafa Nadal, la número 21 de su carrera en Grand Slam.



La historia del Kun

Sergio Agüero y su camiseta de Olimpia

A través de su cuenta oficial de Twitter, Sergio Agüero, el ex delantero del Manchester City y del Barcelona, respondió la pregunta de un fanático, quien le consultó por su famosa foto con la camiseta del club Olimpia cuando era chico. “Explico, me la compró mi papá y la usaba bastante en mi barrio. Facha. Je”, fueron las expresiones del Kun, según publicó ayer la página deportiva D10. Seguidamente, la institución franjeada le mandó un mensaje al atacante argentino: “Genio Kun. Éxitos de parte de la familia olimpista para lo que se viene”. El futbolista argentino, quien se inició en Independiente de Avellaneda, siendo el más joven en la historia del fútbol argentino en debutar en Primera, debió abandonar recientemente el fútbol profesional por recomendación médica, a los 33 años.