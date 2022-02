España

Real Madrid y Barcelona ganan en la fecha 23





El Merengue lo ganó con gol de Asensio (foto) para sumar 53 puntos en la cima; mientras que los culés tuvieron a Alba, Gavi, Araújo y Dany Alves como anotadores. Descontaron Carrasco y Luis Suárez. La victoria deja al Barcelona cuarto, con 38 unidades.

Valencia, sin Omar Alderete, igualó 0-0 ante Real Sociedad, marcha 11° con 30 puntos.



Francia

Apareció Messi en la goleada del PSG

En una liga ya absolutamente dominada por el París Saint Germain, esta vez la víctima fue el Lille, en condición de visitante para un claro 5-1. La novedad es que el argentino Lionel Messi anotó un gol.

Los parisinos se adelantaron con tanto de Danilo (10’), aunque el Lille puso resistencia con el empate de Botman (28’), la reacción del PSG fue tremenda, con dos goles en 6 minutos: Kimpembe (32’) y Messi (38’).

En la complementaria, el trámite del PSG lo liquidó nuevamente con Danilo (51’) y Mbappé (67’), para que los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino sumen 56 puntos en 23 fechas, a trece de su escolta Marsella (43).

PSG afina la máquina para lo que será los octavos de Champions ante Real Madrid (15 de febrero y 9 de marzo).



Mundial de Clubes

Al Hilal enfrentará al Chelsea en semifinales

El equipo de Arabia Saudita aplastó a Al-Jazira por 6 a 1 y será el rival del Chelsea, campeón de la UEFA Champions League, en las semifinales del Mundial de Clubes.

A pesar de que Al-Jazira inició el partido perdiendo con un tanto de Abdoulay Diaby a los 14 minutos, Al Hilal supo reponerse rápidamente y dio vuelta el marcador. Los autores de los goles fueron: Odion Jude Ighalo (36’), el brasileño Matheus Pereira (40’), Mohamed Kanno (57’), Salem Al-Dawsari (77’), Moussa Marega (88’) y el peruano André Carrillo (92’).

Mañana juega Palmeiras vs. Al-Ahly a las 13:30, por un lugar en la gran final.











Rugby

Francia, con el pie derecho ante Italia

Francia comenzó su camino en el torneo de las Seis Naciones de rugby con un triunfo claro en Saint Denis ante Italia (37-10), a la que tan solo permitió la primera media hora de alegría.

Sin el entrenador titular al mando, Fabien Galthie, quien dio positivo por Covid-19, fue Raphael Ibáñez el que tomó las riendas de un equipo que apenas presentó dos cambios en el quince que ganó a Nueva Zelanda en noviembre y que salvo en ese tramo inicial no tuvo problemas ante los pupilos de Kieran Crowley.

La victoria pone como líder a Francia junto a Irlanda, que venció 29 a 7 a Gales, con cuatro puntos se sitúa Escocia tras la ajustada victoria de 20 a 17 a Inglaterra. La segunda fecha tendrá a Gales vs. Escocia, Francia vs. Irlanda e Italia vs. Inglaterra.