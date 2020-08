Sol de América

Figueredo: “Nos falta un poco de suerte”

El presidente de Sol de América, Miguel Figueredo, refirió en sus sensaciones acerca del presente del Danzarín, que aún no pudo triunfar en la vuelta del fútbol.

“Nos falta un poco de suerte y también de andamiaje. Nos está costando arrancar y la nueva adaptación”, expuso el mandamás solense a lo que sumó en positivo: “A pesar de todo le veo bien al equipo, ya vamos a salir de esta”.

Con relación al empate ante Luqueño 2-2, Figueredo remarcó: “Me llamó la atención que no le llamaron en la jugada de Cazal al árbitro los del VAR, me pareció penal en esa acción”.