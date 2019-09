Argentina se asegura amistosos en octubre

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que en octubre la Albiceleste jugará ante Alemania y Ecuador en Europa.





“Próximos amistosos de la selección mayor. En la fecha FIFA de octubre, la selección argentina que dirige Lionel Scaloni jugará ante Alemania y Ecuador, en Europa”, informó la AFA.



La Federación Alemana de Fútbol había anunciado hace varios meses que el duelo ante los argentinos se realizaría el miércoles 9 de octubre en Dortmund.



El partido ante Ecuador se jugará el lunes 14 o el martes 15 de octubre en España, según comentan los medios argentinos.



Romario perdió demanda en Brasil

La Justicia Civil brasileña condenó al ex futbolista y senador Romario de Souza Faría a pagar 385.000 reales (unos 94.000 dólares) por el atraso en el pago del alquiler de una lujosa residencia en Brasilia que ocupó durante cuatro años, entre 2012 y 2016.

Romario se instaló en el inmueble durante el periodo que ejerció como legislador de la Cámara Baja. Según informaciones del portal de noticias G1, de la red Globo, el alquiler mensual del inmueble (28.340 reales o unos 6.912 dólares) tuvo un reajuste en 2015 y después de pagar los dos primeros meses con el nuevo valor (35.000 reales o unos 8.536 dólares) Romario alegó que no estar de acuerdo.



Francia suprimió la Copa de la Liga

La Copa de la Liga de Francia, que organizaba la Liga de Fútbol Profesional (LFP), dejará de disputarse por la poca adhesión que despierta en el público, según decidió este miércoles la Asamblea General de los clubes.

Creada en 1994, la competición, que convive con la Copa de Francia, que organiza la Federación, ha ido perdiendo apoyo popular, hasta el punto de que en diciembre pasado no encontró ningún canal de televisión que comprara sus derechos para las cuatro próximas ediciones. Ante ese panorama, la Asamblea General de la LFP suspendió la competición para esta temporada. Algo que podría pasar en Paraguay con la Copa Paraguay.