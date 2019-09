Capitán de Gimnasia alaba a Maradona

Lucas Licht, capitán de Gimnasia y Esgrima La Plata, aseguró ayer que “todo lo que dice” el nuevo entrenador Diego Maradona “sirve” y que es importante ganarle el domingo a Racing Club para que el equipo se pueda “soltar”. ”Diego está metido en el entrenamiento. Está con nosotros y eso es importantísimo. Estamos intentando agarrar rápido la idea. Está metido, constantemente arengando y tratando de corregir errores”, contó Licht en diálogo con el canal Fox Sports.”Impacta verlo por lo que moviliza. Obviamente por lo que fue como jugador y por cómo es como persona. Uno trata de tenerlo cerca y escucharlo. Todo lo que te dice sirve”, añadió el ex defensa del Getafe y de Racing Club. Licht reveló que no conocía personalmente a Maradona, pero que una vez habían hablado por teléfono.





Ronaldinho jugará en Ind. Santa Fe

El ex futbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho, campeón del Mundial de Corea-Japón 2002, jugará con el Independiente Santa Fe el próximo 17 de octubre en un partido de exhibición ante un rival por definir en el estadio El Campín, de Bogotá.





“El 17 de octubre yo seré un León más”, afirmó el brasileño en un video publicado por el conjunto colombiano en sus redes sociales.

Ronaldinho defenderá el escudo del conjunto capitalino, el primer campeón de la liga colombiana y ganador de la Copa Sudamericana de 2015, ante “un encopetado rival, próximo a confirmarse”, detallaron los organizadores en un comunicado. El ex futbolista del Barcelona, de 39 años, también realizará otras actividades, como encuentros con aficionados.



El turco Arda Turan, condenado a prisión

El futbolista turco Arda Turan, ex jugador del Atlético de Madrid y del Barca, fue condenado a dos años y ocho meses de cárcel, sin entrada inmediata en prisión, por llevar sin licencia un arma, con la que disparó al suelo en un hospital.Los hechos juzgados se remontan a octubre de 2018, cuando Turan se peleó en una discoteca con el popular cantante Berkan Sahin, que había acusado al futbolista de haber acosado a su mujer.El tribunal absolvió a Turan del delito de acoso, pero lo condenó por el de lesiones intencionadas, al haber roto la nariz al cantante; por tenencia ilícita de armas; y por haber disparado al suelo la pistola en el hospital al que había acudido Sahin tras la pelea. Durante el juicio, el futbolista negó el acoso, pero reconoció los demás hechos, si bien asegura que el disparo fue accidental.