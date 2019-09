Roa asciende con Náutico a la Serie B

En los cuartos de final del torneo de la Serie C, de Brasil, el Náutico de Pernambuco, con el volante paraguayo ex Nacional Jorge Roa Giménez, que jugó el primer tiempo, igualó con Paysandú 2-2. Pero en los penales superó 5-3 y consiguió el ascenso a la segunda división.

Los semifinalistas del campeonato automáticamente obtienen el ascenso y ahora el equipo del norte brasileño espera en dicha instancia con el ganador entre Imperatriz y Juventude de Caxias, que se miden hoy. Roa, con el Náutico, convirtió 2 goles en 15 compromisos en el campeonato de la Serie C y en total acumula 5 tantos en su estadía desde la temporada 2018.



Pablo Guiñazú cerró su carrera profesional

El volante argentino, ex Libertad e ídolo de Talleres, Pablo Guiñazú (foto) dijo adiós al fútbol profesional con 41 años realizando un partido de despedida, en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, ante unas 40.000 personas.

En el partido estuvieron figuras como Diego Forlán, Gabriel y Diego Milito, Federico Insúa, Nicolás Burdisso, entre otros.

El volante estuvo en el Gumarelo entre los años 2004 y 2007 y consiguió el título del fútbol paraguayo en la temporada 2006.



Santos iguala y el Fla es el nuevo puntero

En la culminación de la fecha 18 del Brasileirão, el Santos, sin Derlis González, al servicio de la Selección Paraguaya, igualó como local 1-1 con el Athlético Paranaense y de esta forma perdió la punta, que ahora está en manos del Flamengo.

Por su parte, Botafogo, sin Gatito Fernández, venció 2-1 al Atlético Mineiro, que no contó con Ramón Martínez, ambos con la Albirroja en Jordania. Mientras que el Alagoano, con Héctor Bustamante, en cancha hasta los 69’ derrotó 2-0 al Chapecoense.

En Belo Horizonte, Gremio goleó 4-1 al Cruzeiro. Flamengo lidera la tabla con 39 puntos, seguido del Santos que quedó con 37 unidades.