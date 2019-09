Chile y Argentina se miden en Los Angeles

En lo que prácticamente es una gran rivalidad del fútbol sudamericano, en el Memorial Coliseum, de Los Angeles, Estados Unidos, se enfrentan hoy desde las 22.00, Chile y Argentina.

Ambos se verán las caras después de aquel encuentro por el tercer puesto en la Copa América en São Paulo, que arrojó mucha polémica y con derivaciones donde se sacaron chispas y en un encontronazo fueron expulsados Lionel Messi y Gary Medel.

Otro encuentro amistoso entre equipos sudamericanos será el que disputarán los seleccionados de Perú y Ecuador, desde las 20.00, en el Red Bull Arena, de Nueva Jersey.



Los clasificatorios a la Euro vuelven hoy

Con nueve encuentros, la quinta fecha de las eliminatorias para la Eurocopa 2020 retorna hoy con partidos más que interesantes.

Al mediodía de nuestro país, el líder del Grupo J, Italia, visita Ereván para enfrentarse a Armenia. Desde las 14.45, por el mismo grupo, Finlandia mide a Grecia, mientras que Boznia y Herzegovina recibe a Liechtenstein.

Por el Grupo D, Irlanda, que lidera la serie recibe en Dublin a las 14.45, al seleccionado suizo. En el mismo horario, Gibraltar mide fuerzas con Dinamarca. Mientras que en la Llave F, en Bucarest, a las 14.45, Rumania recibe a la puntera y siempre competitiva España. En simultáneo juegan Noruega ante Malta e Islas Feroe ante Suecia. Por el Grupo G, Israel mide a Macedonia.



A Matosas le aburre dirigir una selección

En conferencia de prensa, el ex entrenador de Cerro Porteño, Gustavo Matosas (foto), anunció su salida como entrenador de la selección de Costa Rica.

Sin embargo, lo más llamativo fue que mencionó que le aburría estar en una selección nacional.

“No me siento productivo. A veces parece que estoy de vacaciones. Recibo a los jugadores cada dos meses y yo necesito el día a día. No sabía que dirigir a una selección era tan aburrido”, mencionó el técnico uruguayo.

El destino del controvertido entrenador charrúa sería el Atlético San Luis, donde juega el volante paraguayo Diego El Mudo Valdez.